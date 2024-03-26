AKP’li belediye Iraklı Türkmenlerin deprem yardımını seçim paketi olarak dağıttı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin ardından gönderilen yardımları seçime kısa bir süre kala dağıtmaya başladı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Irak’taki Türkmen Milliyetçi Hareketi, 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’ye yardım gönderdi. Üzerinden “Türkmen Milliyetçi Hareketi depremzedelere yardım” yazan battaniyeler yaklaşık 13 ay boyunca depolarda tutuldu.

Soğuk havalara rağmen ve iki kış mevsiminin geride kalmasının ardından AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yardımları “seçim malzemesine” dönüştürerek halka dağıtmaya başladı.

Battaniyelerin üzerine “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” yazısı da yapıştırılırken yurttaşlar belediyeye tepki gösterdi. Vatandaşlar, “İki kış soğukta yattık. Bir battaniye almak için sabah gün doğmadan saatlerce sırada bekledik. Birçok depremzede battaniye bile bulamadı. Madem battaniye vardı da neden şimdiye kadar vermediniz? Bu millet soğukta titredi ve kış çıkarken battaniye verildi. Aynı şekilde erzak paketlerinde ev ev dağılmaya başladı. Bizler sosyal marketten boş raflardan boş dönüyoruz ama şimdi evimize kadar paketler gelmeye başladı. Demek ki varmış seçim bekleniyormuş” ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Deprem döneminde şehrimize gelen yardımlar, AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından seçim döneminde dağıtılıyor. Ramazan kolilerinin yanında deprem yardımları da dağıtılıyor. O kadar rahatlar ki depremzedelere verildiğine dair üzerindeki kağıtları sökme zahmetinde bulunmuyorlar, hatta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi logolu kağıtları da yardımların üzerine yapıştırıyorlar. Depremde vatandaşlarımız ekmeğe suya, barınacak battaniyeye muhtaç günler geçirdi. O günlerde neden bu kadar mağduriyet yaşadığımızı, bugün bir kez daha anlamış olduk. Bu işe imza atan kim varsa hepsine yazıklar olsun.”