Kent lokantalarında yemek yiyenlere hakaret etti. Yemekten tank gibi olanlar yiyememekten tığ gibi olanları aşağıladı

Halka böyle hakaret ne görüldü ne duyuldu. Bir YouTube kanalında yayın yapan muhabir kent lokantasının önünde mikrofonu uzattığı kadın, yemek yiyenler için "Salak hepsi geri zekalı" diyerek hakeret etti.