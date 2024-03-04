Kent lokantalarında yemek yiyenlere hakaret etti. Yemekten tank gibi olanlar yiyememekten tığ gibi olanları aşağıladı

Vatandaş böyle aşağılanmadı. Kent Lokantasında yemek yiyenlere "Salak hepsi geri zekalı" diyerek hakaret edildi. Gazeteci Mine Kırıkkanat'ın paylaşdığı görüntülerde YouTube kanalının muhabiri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı emeklinin fakirin yemek yediği Kent Lokantası önünde soru sormaya başladı. Uğur Endelek mikrofonu uzattı soru sormaya başladı
-Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu?
-Murat Kurum
-Neden Murat Kurum?
-Öbürünü ne yaptı. Ekrem İmamoğlu
-Kent Lokantası yapmış oraya
-Alsın Getirsin kendi yesin orada
-Dışarıda bekliyor insanlar
-Salak hepsi geri zekalı o yüzden
-Neden Öyle diyorsunuz. Hakaret ediyorsunuz?
-AK partili olduğunuz belli zaten
-AK Partili değilim
-O zaman insanlara hakaret edemezsiniz. Çok ayıp.
Muhabire verilen cevaplarda vatandaşlara ağır hakaretlerde bulunuldu. Peki bu hakaretler neden edilmişti.Şayet böyle bir hakareti sokaktaki vatandaş iktidara ait bir kuruma bu sözleri söylese ne olurdu. Bunu herkez biliyor...