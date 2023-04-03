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AKP'li Belediye, mahkeme ve bakanlık kararına rağmen Fransız Yetimhanesi'ndeki yıkıma devam ediyor

AKP'li Beyoğlu Belediyesi, İstanbul'da bulunan Fransız Yetimhanesi'ne el koymuş ve başlattığı peyzaj çalışmalarını durdurma kararına rağmen sürdürüyor.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 19:05
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AKP'li Belediye, mahkeme ve bakanlık kararına rağmen Fransız Yetimhanesi'ndeki yıkıma devam ediyor

AKP'li Belediye, mahkeme ve bakanlık kararına rağmen Fransız Yetimhanesi'ndeki yıkıma devam ediyor
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1866 yılında Sultan Abdülaziz'in Fransız Katolik bir topluluğa verdiği ve "Aziz Vincent de Paul’ün Hayırsever Kızları" adlı vakfa ait olan yetimhane, belediyenin 1 Haziran tarihinde el koymasıyla mahkeme sürecine girdi.

Ancak belediye, mahkeme süreci devam ederken "peyzaj çalışması" gerekçesiyle yıkım başlattı.

Fransa Başkonsolosluğu, söz konusu çalışmaların durdurulması ve el koyma işleminin sona erdirilmesi için mahkemeye başvurdu. İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Ancak mahkemenin kararına rağmen belediye, dozerlere çalışmaları sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, yapılan şikayetler üzerine bölgede incelemeler yaparak çalışmaların "ivedilikle" durdurulmasını istedi.

Ancak Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, bu kararın gereğini yerine getirmedi.

Belediye yönetimi, kiraları yüzde 100 artırarak kartonpiyer müzesinin de boşaltılmasını istedi.

Boşaltılmaması halinde ise müzede bulunan kalıpların çöpe atılacağı belirtildi.

İstanbul Koruma Genel Müdürü Ahmet Latifoğlu imzası ile Beyoğlu Belediyesi'ne gönderilen yazıda şöyle dendi:

BELEDİYE, KARARI TANIMIYOR

Gazete Duvar’dan Ferhat Yaşar’ın haberine göre, “325 ada, 80 parseldeki taşınmaza iletilen müdürlüğümüz uzmanlarınca 11.01.2023 tarihinde yerinde inceleme yapılmış olup tescilli yapıların bulunduğu parseldeki bahçede zemin çalışması, zemin düzeltilmesi vb. uygulamaların yapıldığı tespit edilmiştir. 325 ada 80 parsele ilişkin ilgi başvuru dilekçesinde ve yukarıda belirtilen uygulamalara yönelik ivedilikle yerinde inceleme yapılarak inşai ve fiziki çalışmaların durdurulması, yapılan işlemlere ilişkin 10 iş günü içinde her türlü bilgi belgenin Müdürlüğümüze iletilmesi, konu Kurulumuzca değerlendirilecek olup; tescilli parselde Kuruldan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai uygulamanın yapılmaması hususunda bilgilerinizi gereğini arz/rica ederim.”

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