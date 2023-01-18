AKP'li belediyeden pes dedirten atama. Çevre Koruma'nın başına çevreye zarardan sabıkalı kişi getirildi

Adapazarı Belediyesinde 2 ocakta ‘’Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’’nden sorumlu başkan yardımcılığı görevine başkan Mutlu Işıksu tarafından getirilen Nilgün Akman'ın geçmişte "Ağaç ve fidana zarar vermesi" nedeniyle ertelenmiş hapis cezası aldığı ortaya çıktığı iddia edildi.

HAPİS CEZASI VAR

sakaryahabermerkezi.com’un haberine göre Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Nilgün Akman’ı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Ama Akman’ın ‘ağaç ve fidanlara zarar vermekten’ ertelenmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

NİLGÜN AKMAN ŞİKAYET EDİLMİŞ

2018’de oturduğu sitedeki komşuları Akman’ı “Dikili ağaç, Fidan veya bağ çubuğuna zarar veriyor” diyerek şikayet etti.

Şikayetten sonra hakkında soruşturma açılan Akman’a bu nedenle beş ay hapis cezası verildiği ve sabıka kaydı olmadığı gerekçesiyle kararın ertelendiği belirtildi.