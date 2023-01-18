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  • AKP'li belediyeden pes dedirten atama. Çevre Koruma'nın başına çevreye zarardan sabıkalı kişi getirildi

AKP'li belediyeden pes dedirten atama. Çevre Koruma'nın başına çevreye zarardan sabıkalı kişi getirildi

AKP’li Adapazarı Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne "çevreye zarar verdiği" suçlamasıyla ertelenmiş hapis cezasının olduğu iddia edilen Nilgün Akman atandı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 22:19
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AKP'li belediyeden pes dedirten atama. Çevre Koruma'nın başına çevreye zarardan sabıkalı Nilgün Akman atandı

AKP'li belediyeden pes dedirten atama. Çevre Koruma'nın başına çevreye zarardan sabıkalı kişi getirildi
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Adapazarı Belediyesinde 2 ocakta ‘’Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’’nden sorumlu başkan yardımcılığı görevine başkan Mutlu Işıksu tarafından getirilen Nilgün Akman'ın geçmişte "Ağaç ve fidana zarar vermesi" nedeniyle ertelenmiş hapis cezası aldığı ortaya çıktığı iddia edildi.

HAPİS CEZASI VAR

sakaryahabermerkezi.com’un haberine göre Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Nilgün Akman’ı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Ama Akman’ın ‘ağaç ve fidanlara zarar vermekten’ ertelenmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

NİLGÜN AKMAN ŞİKAYET EDİLMİŞ

2018’de oturduğu sitedeki komşuları Akman’ı “Dikili ağaç, Fidan veya bağ çubuğuna zarar veriyor” diyerek şikayet etti.

Şikayetten sonra hakkında soruşturma açılan Akman’a bu nedenle beş ay hapis cezası verildiği ve sabıka kaydı olmadığı gerekçesiyle kararın ertelendiği belirtildi.

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İCRALIK DOSYALAR HIC BEKLEMEZ HIZLI İŞLEME GİRER .
18.01.2023 22:46
ZAMAN AŞIMINA UĞRAMASI BEKLENEN YARGIDA KAÇ BİN DOSYA VAR ?  
 
EMİR YÜKSEK YERDEN
18.01.2023 22:46
AZ ZARAR VERDİN GEL BİRAZ DAHA VER.  
 
Asker
18.01.2023 22:31
Devir rant devri kısa yoldan köşe dönmek için yandaş olmak yeter.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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