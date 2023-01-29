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Şimdi de olmayan bölüme kadro. Meslektaşlarımız da bu kirli siyasi döngünün içinde

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin hastanelerinde, eğitim kliniği olmayan alanlara atama yapıldı. Türk Tabipler Birliği, kadrolaşmaya tepki gösterdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:26
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Sağlıkta 'hayali' kadrolaşma: Eğitim kliniği olmayan alana atama yapıldı

Şimdi de olmayan bölüme kadro. Meslektaşlarımız da bu kirli siyasi döngünün içinde
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Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “kişiye özel” kadro ilanlarıyla gündem olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) eğitim ve araştırma hastanelerinde, eğitim kliniği olmayan alanlara kadro ataması yaptığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Türkiye genelinde 20’ye yakın hastaneden örnekler veren Ökten, “Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde göz kliniği olmadığı halde göz hastalıkları uzmanı doçent atandı. Başka şekilde çözülebilecekken akademik unvanlı kadro açılması, amacın farklı olduğunu gösteriyor” dedi.

KLİNİKLERİ OLMADIĞI HALDE 'AKADEMİK UNVANLI' KADROLAR AÇILDI

Ökten sözlerine şöyle devam etti: “Yedikule Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde tıbbi patolog olarak profesör kadrosu, Zeynep Kamil patoloji bölümüne ise doçent kadrosu açıldı. Şanlıurfa, Erzurum ve Trabzon gibi birçok eğitim ve araştırma hastanesine eğitim klinikleri olmadığı halde akademik unvanlı kadrolar açılmıştır.

Bu kadrolar açılırken pek çok ihtiyacı olan hastaneye kadro verilmemesine tepki gösteren Ökten, şunları kaydetti:

"Ataması yapılan akademisyenleri faydalı olacakları yerlere kadro açılmaları daha uygun olacaktır. TTB olarak akademik kadrolardaki her atama, liyakat temelli, bilimsel ve objektif ölçütlere göre yapılmalıdır diyoruz. Kişilere kadro vermek için eğitim kliniği olmayan yerlere kadro açılmasının bilimsellikle, eğitimle, araştırmayla, uygulamayla ilgisi yoktur. Olsa olsa bu kadrolar kadrolaşmak için açılmakta, meslektaşlarımız da bu kadrolar için ne yazık ki bu kirli siyasi döngünün içine girmektedir."

 

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29.01.2023 12:33
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