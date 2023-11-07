AKP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi’nin '100. Yıl Anıtı' projesini durdurdu

Samsun’da, AKP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi’nin Kent Meydanı’nda yapımına başladığı “100. Yıl Anıtı” inşaatını “imara aykırı olduğu” gerekçesiyle durdurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
AKP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi’nin '100. Yıl Anıtı' projesini durdurdu

Oda TV'nin haberine göre; Büyükşehir Belediyesi’nin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat alanına gelerek çalışmaları engelledi. Olay yerine gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, ekiplere tepki gösterdi.

Başkan Deveci: “Yarım Projeyi Tamamlıyoruz”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bölgede yeni bir proje yapmadıklarını, aslen yarım kalan bir projeyi tamamlamaya çalıştıklarını söyledi. Deveci, “Burada havuz var ama projede havuz yok. Yarım bırakılmış bir alan ve kırık dökük. Bu meydanı tamamlamaya ve yaşamdan uzak, kuru bir meydan olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. Yürüyüş alanları da yapacağız ve çevreyi ağaçlandıracağız” dedi.

Deveci, projenin Cumhuriyet’in 100. yılına özel olarak sivil toplum örgütleriyle birlikte gerçekleştirildiğini belirterek, “Burayı sivil toplum örgütlerinin dayanışmasıyla yapıyoruz. Onların mimarlarıyla bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projede Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin müdahale etmesi gereken, ‘Ben de katkıda bulunayım’ diyecekleri varsa bunun bir yolu var. Zabıtayla olmaz bu iş” diye konuştu.

Deveci, Büyükşehir Belediyesi’nin daha önce de hukuksuzluklara göz yumduğunu ve Deniz Kafe’de kıyı kenar çizgisinin üzerine inşaat yaptığını iddia ederek, “Dün neredeydiniz peki? Dün de hukuksuzluk yaşandı burada. Ben de bu kentte yaşıyorum ve vergi veriyorum, benim paramla da yapıldı burası. Bunun hesabını kim soracak? Benden sorduğunuzu ondan neden sormuyorsunuz? Bu ikirciklilik neden?” dedi.

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