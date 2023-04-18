Deprem sayesinde paralarına para katacaklar. İhaleler Bilal Erdoğan arkadaşı, Erdoğan Bayraktar’ın oğlunun ortağı şirkete gitti

Deprem felaketini de fırsata çeviren iktidar, yandaş inşaat şirketlerine milyarlarca lira aktarıyor. Kamu kuruluşu olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin düzenlediği milyarlarca liralık deprem konutu ihalelerini tartışma yaratacak şirketler aldı.

PEŞ PEŞE İHALELER DÜZENLENDİ

Birgün Gazetesi’nden İsmail Arı’nın haberine göre, 6 Şubat tarihinde Maraş merkezli meydana gelen deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan geçici barınma alanları, ticarethaneler, kalıcı konut, genel altyapı, yol ve çevre düzenleme ihaleleri Emlak Konut tarafından da düzenleniyor. Emlak Konut ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile varılan mutabakat çerçevesinde, “Deprem bölgesi için yapılacak ihalelerin her türlü giderinin bakanlık tarafından karşılanmak üzere Emlak Konu tarafından yapılmasına karar verildiği” açıklandı. Bu kapsamada da Emlak Konut peş peşe ihaleler düzenlemeye başladı.

BİLAL ERDOĞAN’IN ARKADAŞI

Toplam 24 milyar 143 milyon TL’yi bulan 6 ayrı deprem konutu ihalesini alan şirketler şöyle:

•“Adıyaman İndere Deprem Konutları Birinci Etap İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” başlığıyla düzenlenen ihale KDV hariç 4 milyar 104 milyon TL’ye Cevahir Yapı Şirketi’ne verildi.

Cevahir Yapı’nın yönetim kurulu başkanı Reşat Cevahir’in oğlu İslam Cevahir’in nikâh şahidi 2010 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Öte yandan Cevahir Yapı’nın ortakları arasında yer alan, 2002’de AKP’ye katılan ve 2015 yılında yaşamını yitiren İbrahim Cevahir de yer alıyordu. İbrahim Cevahir’in de 2015 yılındaki cenazesine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmıştı.

•Yine Adıyaman’a yapılacak deprem konutları için düzenlenen bir başka ihale de 4 milyar 297 milyon TL bedelle UNTD İnşaat Şirketi’ne verildi. UNTD İnşaat Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’ni de inşa etmişti. Erdoğan’ın Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarlamasıyla gündem olan şirketin sahibi Şenol Özbek’in Bilal Erdoğan’ın arkadaşı olduğu ifade ediliyor.

•Adıyaman İndere Deprem Konutları İkinci Kısım İnşaatı ihalesi” adı altında düzenlenen ihale de 3 milyar 653 milyon TL’ye Mücahit Hamza Ekşi ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin sahibi olduğu Ahes İnşaat şirketine verildi. Ahes İnşaat’ın sahipleri aynı zamanda AKP’li Kadem Ekşi’nin de yakınları. Ayrıca Kadem Ekşi, 2015 ile 14 Mayıs 2023 seçimlerinde AKP’den milletvekilliği için aday adayı olmuş ama aday gösterilmemişti.

ESKİ BAKANIN OĞLUYLA ORTAK

•Adıyaman Gölbaşı’na yapılacak deprem konutlarının birinci etabı için düzenlenen ihaleyi de Cent Yapı, Serra Mühendislik ve Maksem Yapı isimli üç şirketin kurduğu iş ortaklığı 2 milyar 744 milyon TL’ye aldı. Milyarlık ihaleyi alan şirketlerden biri olan Maksem Yapı’nın ortakları arasında yer alan Nevzat Özülke ismi ise dikkat çekiyor. Çünkü Nevzat Özülke’nin 17-25 Aralık operasyonun ardından görevden alınan Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın oğluyla ticari ilişkisi vardı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, bir dönem eski AKP’li Bakan Erdoğan Bayraktar’ın 17-25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nda gözaltına alınan oğlu Abdullah Oğuz Bayraktar ile TOKİ’den ihale alan Nevzat Özülke, Bmm Grup İnşaat isimli bir şirkette ortaklardı.

YANDAŞ KUZU AİLESİ

•Adıyaman İndere’ye yapılacak deprem konutları için düzenlenen iki ayrı ihaleyi de toplam 9 milyar 345 milyon TL’ye Kuzu Toplu Konut İnşaat Şirketi’ne verildi. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’ne (MERSİS) göre, AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketin yönetiminde Güven Kuzu, Özen Kuzu ve Gökçen Kuzu yer alıyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Güven Kuzu, Erdoğan ailesine yakınlığı ile biliniyor.

Kuzu, 2003’te Siirt’te yenilenen seçimle milletvekili seçilen Erdoğan’a desteğini açıklayarak, "Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik" demişti. Şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a 2013 yılında iki jestte bulundu. Kuzu Grubu’nun Siirt’te yaptırdığı iki okula, Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran’ın ve babası Cemal Gülbaran’ın isimleri verildi.