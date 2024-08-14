AKP'li eski başkan hakkında 237 milyonluk vurgun iddiası. Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş suç duyurusunda bulundu

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevini AKP adına yürüten ve 31 Mart Yerel Seçimlerinde bu koltuğu CHP'li Sinem Dedetaş'a devreden Hilmi Türkmen hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla dava açılması talebiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

2014-2024 yılları arasında Üsküdar’ı yöneten Türkmen'in döneminde gerçekleştirilen bazı projelere dikkat çekilen başvuruda, 13 Ekim 2016’da Kalyon İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile imzalanan "Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi" ele alındı.

Söz konusu sözleşmeye göre, belediyeye ait arsada inşaat yapan yüklenici firma, elde edilen gelirin %45'ini belediyeye, %55'ini ise kendi payı olarak alacaktı. Yüklenici firma, toplamda 878 milyon 500 bin lira + KDV tutarında bir gelir öngörmüş ve bu gelirin 395 milyon 325 bin lira + KDV tutarındaki kısmını belediyeye ödemeyi garanti etmişti. Ancak, sözleşmede öngörülen ödeme planında yapılan değişiklikler ve inşaat süresinin uzatılması sonucu belediyenin ciddi miktarda zarara uğratıldığı iddia edildi.

Öte yandan, dilekçede ilk tadil sözleşmesine göre de bir ay sonra (Mart 2019) belediyeye ödenmesi taahhüt edilen alacağın, 237 milyon 195 bin lira ödenmiş olması gerekeceği aktarıldı.

PARA BELEDİYE YERİNE FİRMANIN HESABINA AKTARILDI

Başvuruda, yüklenici firmanın ödeme tarihlerini ve inşaat bitiş süresini defalarca uzatma taleplerinin Hilmi Türkmen’in onayıyla kabul edildiği belirtilerek, bu değişikliklerle kamu zararının oluştuğu ileri sürüldü. Ödemelerin ertelenmesi, miktarlarının düşürülmesi ve bazı alacaklardan feragat edilmesiyle belediyenin milyonlarca lira zarara uğradığı vurgulandı. Ayrıca, satılacak bağımsız bölümlerden elde edilecek gelirlerin belediye adına açılacak bir hesapta toplanması gerekirken, bu paraların yüklenici firmanın hesabına yatırıldığı da ifade edildi.

Sonuç olarak, eski Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve diğer sorumlu yetkililer hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla dava açılması talep edildi.

KAMU ZARARI YAŞANDI

Dilekçede, “Satış gelirleri üzerindeki denetim, kontrol ve tasarruf belediyedeyken, yüklenici firmaya terkedilmiş, belediyenin satış gelirlerini ve alacağının ödenme zamanını ve miktarını takibi olanaksızlaştırılarak tümüyle yüklenici firmanın insiyatifine terkedilmiştir” ifadeleriyle birlikte, yüklenicinin belediyeye ödeyeceği yüzde 45 satış toplam geliri payı karşılığı olarak öngörülen 395 milyon 325 bin lira + KDV’nin, 375 milyon 282 bin + KDV’ye indirilerek revize edilmesinin de belediye aleyhine kamu zararına neden olduğu aktarıldı.

‘AYNI GRUP ŞİRKETİ OLMASINA GÖZ YUMULMUŞTUR’

Son olarak dilekçede “Sözleşme bağlamında önemli ölçüde ve miktarda kamu zararına neden olan eski belediye başkanının bir diğer görevi kötüye kullanma suçu da şu suretle gerçekleştirilmiştir” ibaresi yer alarak şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmede en başından beri mutabakata varılan ve sonradan da değiştirilmeyen hükme göre, satışa sunulacak bağımsız bölümlerin rayiç değerleri idare tarafından lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak ve ayrıca bağımsız bölümler belediye tarafından belirlenip, onaylanacak fiyat üzerinden satılacaktır. Sözleşmede öngörülenin tersine, belediye yetkilileri tek bir gayrimenkul değerlemesi yaptırmaksızın, yüklenicinin bizzat yaptırdığı bir gayrimenkul değerleme raporundaki düşük fiyatlar üzerinden satışlarına onay vermiştir. İlginç olan, yüklenicinin lisanslı gayrımenkul şirketine yaptırdığı değerleme raporundaki bilgilere göre, yüklenici firma ile değerlemeyi yapan gayrimenkul ekspertiz şirketinin merkez adreslerinin aynı olmasıdır. Yüklenicinin firmanın talebi ile talep yazısı ekinde önerilen satış fiyatları üzerinden belediye yetkililerince verilen onay doğrultusunda 173 adet konut, 130 adet AVM içerisindeki mağaza, dükkan, sinema bu şekilde satılmıştır. Üstelik, AVM içerisindeki mağaza, dükkan ve sinemaların istisnasız tamamı yüklenicinin önerdiği fiyat üzerinden yüklenicinin bir başka grup şirketine satılarak devredilmiştir. Satışı gerçekleştirenle (belediye başkanının verdiği vekaletname ile) satın alanın nihayetinde aynı grup şirketi olmasına bile göz yumulmuştur.”

‘BELEDİYEYE BİLGİ VERİLMESİ İSTENDİ

Dilekçenin talep kısmında ise “Sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez. Belirtilen şekilde, büyük miktarda kamu zararına neden olacak şekilde görevini kötüye kullanan ve edimin ifasına fesat karıştıran eski belediye başkanı Hilmi Türkmen ve soruşturmada belirlenecek diğer sorumlular hakkında soruşturma açılarak gereğinin yapılmasını, sonuçtan suçtan zarar gören sıfatıyla Üsküdar Belediye Başkanlığına bilgi verilmesini arz ve talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.