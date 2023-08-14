AKP'li Fatma Şahin grev yapan işçilere patronlarını övdü. Enflasyonu kimin çıkardığını unuttu

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentteki Şireci tekstil fabrikasında grev yapan işçilere yaptığı konuşmada patronlarını övdü.

Patronun suçlu olmadığını savunan Şahin, yaşanan sorunu AKP iktidarında yükselen enflasyona bağladı.

Şahin, “Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi” dedi.

Öte yandan Gaziantep OSB’de düşük zammı protesto eden üç fabrikadaki 2 bin Şireci işçisisi iş bırakmıştı. İşçiler bu eylemden sonra işten çıkarılmıştı.

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Şireci Tekstil patronu Ahmet Şireci’nin şikayetçi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

AKP’Lİ ŞAHİN PATRONU ÖVDÜ DÜŞÜK ZAMMI ENFLASYONA BAĞLADI

Eylemdeki işçileri ziyaret eden Şahin’se patronlarını övdü. Sorunların yüksek enflasyondan kaynaklandığını söyleyen Şahin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bu sorunu çözeceğini iddia ederek işçilerden sabır istedi.

İşçilere böyle dedi:

Bu (Ahmet Şireci) sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Telefonla yapıyor ya… Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak… Kentte uyuşturucu sorunu var. Şireci AMATEM’i yaptı. Allah aşkına insanları değerlendirirken… Dedi ki, ‘Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım…’ Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor… Arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok. Adam diyor ki, ‘Beni üzüyorlar.’ (İşçiler, ‘Bir bardak su vermiyor’ diye çıkıştı.) Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci, yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi.Cumhurbaşkanımız bu enflasyon iki yıllık sürede tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır.

Şahin’in bu sözlerine onu dinleyen çok sayıda işçiden de ara ara tepkiler yükseldi.