Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu?

AKP iktidarı dünyanın Türkiye’yi ‘kıskandığını’ iddia etse de ortaya çıkan veriler bunun tam tersini ortaya koydu. Türkiye’de gıda enflasyonu yıllık bazda yüzde 60’ın üzerinde artarken Afganistan’da bile düşüş gösterdi.

Türkiye’de gıda enflasyonu yüzde 60 arttı, Afganistan’da düştü. Hani dünya bizi kıskanıyordu?

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

AKP hükümetinin seçim öncesinde faizi düşürerek dolar ve euro kurunu yükseltmesi sonrası en yüksek fiyat artışı gıdada yaşanmıştı. Gıda fiyatlarındaki artış, seçim sonrasında da devam etti. Özellikle ÖTV ve KDV artışları ile benzine ve mazota gelen zam, dolar kurunun 27 liraya, euronun ise 30 liraya dayanması fiyatları daha da yukarı çekti.

TÜİK yaptığı son açıklamada enflasyonun temmuz ayında yıllık bazda yüzde 47,83 olduğu belirtildi. ENAG ise aynı dönemde yıllık enflasyonun yüzde 122,88 olduğunu duyurmuştu.

TÜİK’in açıklamasına göre enflasyonun artış hızında son 1 yılda düşüş varmış gibi görünse de vatandaşlar pazarda ve markette hayat pahalılığının gerçek yüzüyle karşılaşıyor.

Gıda fiyatlarındaki artışın geldiği durum uluslararası istatistiklere de yansıdı. Açıklanan son verilere göre Türkiye’de gıda enflasyon temmuz ayında yıllık bazda yüzde 60,72’ye ulaştı. Türkiye, gıda enflasyonunda Venezuela, Lübnan, Arjantin, Zimbabwe, Surinam ve Mısır gibi ülkelerle yarışıyor. Açıklanan verilere göre gıda enflasyonundaki en yüksek artış yüzde 414 ile Venezuela’da gerçekleşti.

AFGANİSTAN’DA GIDA FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Açıklanan verilere göre Türkiye’de gıda enflasyonu Afrika’nın bazı fakir ülkelerinden çok daha fazla arttı. Geçtiğimiz günlerde askeri güçlerin darbe yaparak yönetimi ele geçirdiği Nijer’de gıda fiyaları temmuz ayı itibariyle artış ya da azalma göstermedi. Öte yandan Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği ve en istikrarsız ülkelerden biri olarak görülen Afganistan’da bile gıda fiyatları yüzde 5,8 azalırken Dünya’nın en fakir ülkelerinden Güney Sudan’da ise fiyatlar yüzde 11,4 azaldı.

TÜRKİYE, BATI ÜLKELERİNİ ENFLASYONDA GERİDE BIRAKTI

AKP iktidarı, Batı ülkelerinin Türkiye’yi ‘kıskandığını’ iddia etse de ortaya çıkan veriler bunun tam tersini ortaya koydu. Avrupa Birliği’nde gıda enflasyonu ortalama yüzde 13,81 olurken Ukrayna ile yaklaşık 1 yıldır savaşta olan Rusya’da bile artış yüzde 2,23’te kaldı. Rus işgalindeki Ukrayna’da ise gıda fiyatlarındaki artış aynı dönemde yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de ise gıda fiyatları yüzde 4,9 oranında artış gösterdi.

ERDOĞAN ENFLASYONUN ‘KÜRESEL KRİZ’ KAYNAKLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyondaki artışla ilgili yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, AKP’nin kuruluş yıldönümü için verdiği video mesajda hayat pahalılığının ‘küresel kriz’ etkisiyle gerçekleştiğini söylemişti. Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Küresel krizlerin ülkemize etkilerinden kaynaklanan hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Ülkemizin her meselesini çözdüğümüz gibi inşallah bu sıkıntıyı da hal yoluna yine biz koyacağız. Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur. Biliyorsunuz eskiden beri gelen kronik sorunlara ilave olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için 104 milyar dolarlık bir yükle karşı karşıyayız. Bu ağır yükün altından kalkarken kimsenin hakkını ihmal etmeyecek, kimsenin beklentilerini cevapsız bırakmayacağız."

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