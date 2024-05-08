AKP'li Hilmi Türkmen hakim karşısına çıkacak

İki dönem boyunca Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan ve defalarca soruşturma izni verilmeyen AKP’li Hilmi Türkmen 31 Mart yerel seçimlerini kaybetmesinin ardından da yargılanmasını önü açıldı.

Faruk Kıyım isimli bir vatandaş, Hilmi Türkmen ile belediye yöneticileri Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan hakkında “Görevi kötüye kullanma” suçunu işlediklerini ifade ederek şikâyetçi olmuştu.

Sahibi olduğu arazi üzerindeki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmeyen belediye yöneticilerinin suç işlediği ifade eden Kıyım, bu yapılara göz yumulduğunu söyledi.

“BELEDİYENİN OLANAKLARI SINIRLIYDI”

AKP’li Hilmi Türkmen ve belediye yöneticileri çıktıkları ilk derece mahkemesinde gerçekleştirdiği savunmada, “Yıkılacak bina çok fazlaydı ve belediyenin olanakları sınırlıydı” ifadelerini kullandı. İlk derece mahkemesi bu savunmanın ardından sanıklara beraat kararı verdi.

HİLMİ TÜRKMEN YENİDEN YARGILANACAK

Kıyım’ın beraat kararına itirazını denetleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi ise Bayram Kaya, Duran Kurnaz, Abdullah Ayaz ve Volkan Raşit Özcan'ın görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmalarına karar verilmesine yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Fakat mahkeme, Hilmi Türkmen’in yeniden yargılanmasına karar verdi.

2 Mayıs tarihinde verilen bu kararın nedeni ise “Türkmen’in ilk yargılamadaki duruşmada savunmasının alınmaması, yazılı şekilde beraat hükmü kurulmasının hukuka aykırı olması” şeklinde duyuruldu. Kıyım’ın başvurusunun yerinde olduğuna dikkat çekilen kararda Türkmen için hükmün bozulmasına karar verildiği ifade edildi.

“BELEDİYE BAŞKANI BİRÇOK GARİBANI EVİNDEN ETTİ”

Faruk Kıyım’ın avukatı Onur Cingil ise Müvekkilinin uzun yıllardır süren bir mücadelesi olduğunu, babası ile başlayan mücadelenin müvekkiliyle devam ettiğini, belediye başkanının birçok garibanı kentsel dönüşüm adı altında, rant alanı açmak için evinden ettiğini, polisler eşliğinde skandal görüntülere imza attığını, Müvekkilinin sürecinde de birçok hukuksuz işlem yaptığını ifade ettti.

“TÜRKMEN MAHKEMEYE GELMEDİ ONA RAĞMEN BERAAT KARARI VERİLDİ”

Uzun süre sonra yargılamanın başladığını ifade eden avukat Onur Cingil, dönemin sanık Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in mahkeme huzuruna hiç çıkmadığını, sanıkların çoğunun da gelmediğini, böyle bir yargılama ortamında beraat kararı verildiğini, kendilerinin bu kararın döneceğini bildiğini, istinaf mahkemesi kararı bozarak ‘hukuka aykırılık var ve sanıkları cezalandırman gerekmekte’ dediğini, Eski Belediye Başkanı Türkmen’in bu yargılama sonucunda cezalandırılacağının görüldüğünü, Diğer ihale vb. gibi işlemler için ceza alır mı bilemediklerini ancak Türkmen’in ilk cezasını bu davadan alacağını ifade etti.

SÜLEYMAN SOYLU TÜRKMEN’İ KORUMUŞTU

AKP’li Süleyman Soylu da İçişleri Bakanı olduğu dönemde Hilmi Türkmen için soruşturma izni vermemişti. Üsküdar Belediyesi’nin Ensar Vakfı bağlantılı şirkete milyonlarca liralık ihale vermesi yargıya taşınmış ancak, Soylu 2022 yılında bu soruşturmaya engel olmuştu.