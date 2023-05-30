AKP’li isim ‘Sizlerle de uğraşacağız’ diyerek bürokratları hedef aldı. Zehir zemberek sözler söyledi

AKP Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Nureddin Çelik, Erdoğan’a destek açıklaması yapmayan bürokratları hedef aldı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin sona ermesinin ardından Twitter üzerinden bürokratları hedef alan Çelik, "Sizlerle de uğraşacağız" ifadesini kullandı.

Çelik, seçimlerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyon alıp hiç destek açıklaması yapmayan bürokratlar, aday olamayınca çekip giden dönekler, sandık başında durmayı bırak sandığa bile gitmeyen samimiyetsizler; sizlerle de uğraşacağız."

Çelik, bir süre sonra söz konusu tweeti sildi. Ancak konuya dair yeni bir paylaşım yaptı. Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devletin bürokratı olsunlar öyle olanlar ne bilgi sızdırır ne iş geciktirir ne de pozisyon alır. Anlayan anladı neyi kastettiğimi. Devlete hizmet etsinler keşke dediğiniz gibi olsalar. Lafımızın yeri belli pozisyon alıp seçim sonucuna göre sağa sola yanlama peşinde olanlara."