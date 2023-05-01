AKP'li isimden Millet İttifakı seçmeni için skandal ifadeler. Bu kadar da olmaz dedirten hakaretleri buraya yazamadık

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı'nın mitingine giden vatandaşlar hakkında tepki çeken ifadelerde bulundu.

AKP'li isimden Millet İttifakı seçmeni için skandal ifadeler. Bu kadar da olmaz dedirten hakaretleri buraya yazamadık

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Millet İttifakı İzmir'de miting düzenledi.

İttifakı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanları katılımcılara seslendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mitingde yaptığı konuşmada, İzmir'in kuruluşun ve kurtuluşun kenti olduğunu vurguladı.

Katılımcıların "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" tezahüratına "Benim umudum sizlersiniz. Beraber Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak." karşılığını veren Kılıçdaroğlu, ne olursa olsun tüm engelleri yıkacağını ve "Türkiye'yi aydınlığa kavuşturacağını" söyledi.

Mitinge yüz binler katıldı ve Millet İttifakı'nı desteklediklerini açıkladı. Bu görüntüler üzerine AKP mitinginde İzmir'i dolduramayan kanat rahatsızlık duydu.

AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yaparak Millet İttifakı'nı hedef aldı. Şahin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan!

Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı!

Dün olduğu gibi, 14 Mayıs'ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!

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