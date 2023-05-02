İmralı’da bebek katili Öcalan’a 5 yıldızlı otel hizmeti. Demirtaş’ın mektubunda ortaya çıktı

Editör: Oğuz OK



Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Erdoğan bize neden düşman?” başlıklı bir mektup kaleme aldı.



Demirtaş mektubunda, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi şartlarının Çözüm Süreci döneminde nasıl iyileştirildiğini hayret ederek paylaştı.



Demirtaş’ın mektubuna göre 2014’te Öcalan’a İmralı’da üç odalı koğuş verilirken koğuşa; yatak, çalışma odası, iki led televizyon, bilgisayar, bin kitaplı kitaplık ve duşakabin de eklendiği ortaya çıktı. Öcalan için ayrıca küvet de düşünüldüğü yazıda yer alan diğer detaylar arasında.



DEMİRTAŞ “GÖRÜŞME YERİ DEĞİŞTİ HERHALDE” DİYEREK ŞAŞIRMIŞ!

Demirtaş’ın yazısında bahsettiği ilgili kısım şöyle:



“2014 yılının ortaları olmalı, Çözüm Süreci devam ederken heyet olarak bir İmralı ziyaretimizde, Abdullah Öcalan ile görüşeceğimiz odaya götürülmeyi beklerken Cezaevi Müdürü bizi alıp cezaevinin içinde başka bir yere götürdü. ‘Görüşme yeri değişti herhalde’ diye düşündük. Bizi önce, Öcalan'ın uzun yıllar tutulduğu daracık hücreye götürdü. Öcalan hücrede değildi. Beş dakika kadar hücreyi inceledik. Müdür 'Öcalan artık burada kalmayacak' dedi ve hemen yan taraftaki başka bir yere götürdü.



LED TV’DEN, DUŞAKABİNE…

Normal apartman dairelerinin ahşap görünümlü çelik kapısı gibi bir kapıyı açtı ve ‘Yeni yeri burası’ dedi. Yan yana üç hücre birleştirilmiş ve kendilerince üç odalı lüks bir daire (!) yapılmıştı.



İlk odada normal ahşap bir karyola ve yatak, 1.003 tane kitabın olduğu bir kitaplık (tüm kitaplar numaralıydı ve sırayla dizilmişti), büyük ekran bir led televizyon ile plastik masa ve sandalye vardı.



İkinci odada altı kişilik bir toplantı masası, bir bilgisayar masası ve küçük ekran bir led televizyon vardı.



Üçüncü oda ise yerden tavana fayanslı, ayaklı lavabosu ve duşakabiniyle geniş bir banyoydu. Müdür, banyoya bir küvet de koyacaklarını söyledi. Koydular mı bilemiyorum.



CEZAEVİ MÜDÜRÜ GÜLEREK “ARTIK BURADA KALACAKSIN” DEMİŞ

Biz İmralı Cezaevinin içinde yapılan bu evi (!) dolaşırken Öcalan'ı da getirdiler. Kendisi de orayı ilk defa görüyordu. İlk tepkisi ‘Aylardır çıkan gürültünün nedeni bu muydu?’ oldu. Müdür gülerek ‘Evet, artık burada kalacaksın’ dedi. Öcalan şöyle üstünkörü etrafa bakıp “Beni stadyum kadar geniş bir yere de koysanız, hücrede de tutsanız benim için fark etmez, böyle şeylere gerek yok. Eğer göz boyamak için yapıyorsanız yanlış işler yapmayın. Önemli olan çözüme, barışa ve demokratikleşmeye odaklanmaktır” dedi. Müdür, Öcalan'ın bu tavrına şaşırdı ve onca emeğin boşa gitmesine de biraz üzüldü. Öcalan orada kaldı mı yoksa Çözüm Süreci Erdoğan tarafından bitirilince tekrar hücreye mi alındı, bunu da bilmiyoruz.”



ÇÖZÜM SÜRECİ İMRALI CEZAEVİ’NDE BÖYLE TASARLANMIŞ

Demirtaş yazının devamında, cezaevinin üst katında da büyük bir toplantı odası yapıldığını ve burada çay, kahve makinası gibi gereçler konulduğunu ifade ederek, “Orada da Öcalan, akil insanlar heyetiyle görüşme yapacaktı. O odayı ben görmedim ama heyetimizin diğer üyeleri sonraki ziyaretlerde gezdiler. O aşamada artık akil insanlar İmralı'ya gidecek, Çözüm Süreci tüm detaylarıyla kamuoyuna mal edilecek ve sonrasında süreç TBMM çatısı altında devam edecekti.” dedi.