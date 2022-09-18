AKP’li ismin 'İhtilal mi yapacaksınız' sözleri stüdyoyu gerdi: Aytunç Erkin yayından gitmeye kalktı

Gazeteci Aytunç Erkin, tv100'de yayınlanan Gündeme Dair programında AKP’li eski Milletvekili Ali Turan ile tartıştı.

AKP'li Turan'ın "İhtilal mi yapacaksınız?" sözlerine tepki gösteren Erkin, özür dilemesini istedi.

Erkin şunları kaydetti:

"Ben neyle yapacağım. Lafa bak. Bu suç biliyor musun? Suç senin yaptığın şu anda. Kafanızda hep bunlar var. 'İhtilal mi yapacaksınız' diye provakasyon yapıyorsun. Top, tüfek senin iktidarının elinde. Her şeyi siz yapabilirsiniz. Bunu unutma. Yıllarca Fethullah'a hizmet ettiniz, adamlara darbe yaptırdınız. Özür dile hemen. Hemen özür dileyeceksin. Dilemezsen kalkarım ben programdan. Provakasyon yapıyor."

Programın moderatörü Pınar Işık Ardor ise Erkin'i, “Ali Bey espiri yapıyor" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Latif Şimşek ise, "Aytunç bu kadar rahatsız olduysa özür dileyeceksin" diyerek Erkin'e destek verdi.

AKP'li Turan tepkiler üzerine ifadesini düzelttiğini söyledi.