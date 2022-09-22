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Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın

Gazeteci Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi. Aytunç Erkin'in "2003 yılında Irak'ın işgal edilmesine AK Parti ve sizler destek verdiniz" sözleri üzerine Nagehan Alçı, "Ben kimimde destek vereyim. Benim üzerimden şov yapmayın" diyerek Erkin'e tepki gösterdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 02:40
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Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın

Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında tansiyon yükseldi: Benim üzerimden şov yapmayın
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tv100'de ekranlara gelen Eşit Ağırlık programında Aytunç Erkin ve Nagehan Alçı arasında gergin anlar yaşandı.

Aytunç Erkin, Irak savaşına AKP'nin ve liberal gazetecilerin destek verdiğini öne sürdü.

Alçı'nın 2007'yi övdüğünü anımsatan Erkin, "Siz, Gladyo'yu, Amerikan devletini seviyorsunuz." ifadeleri üzerine söz alan Nagehan Alçı, Erkin'e tepki gösterdi.

"BENİM ÜZERİMDEN ŞOV YAPMAYIN"

Nagehan Alçı Türkiye'de bir avuç liberalin kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Keşke daha fazla liberal olsa bu ülkede. Lütfen benim üzerimden şov yapmayın. Ben neden Amerikan devletini seveyim. Ben gerçek anlamda demokrasiyi seviyorum. İstiklal Mahkemeleri neyse Ergenekon, Balyoz da benim gözümde odur. Tamamen içi boşaltılmıştır. Bu ülkede derin devlet vardı ve hala var."

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