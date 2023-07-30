AKP'li kadın Erdoğan'a seslendi: Merhamete gel Erdoğan, duy sesimi

AKP'ye yıllarca oy verdiğini söyleyen yaşlı bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Yapma, gözünü seveyim. Birazcık merhamete gel" dedi.

AKP'li kadın Erdoğan'a seslendi: Merhamete gel Erdoğan, duy sesimi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Dolar ve Euro'nun yükselişi karşısında Türk Lirası her geçen gün değer kaybediyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ivmesi sürekli yukarı yönlü olan Dolar şu anda 26 TL sınırını zorluyor. Euro ise 29 seviyelerinden işlem görürken herkesin gözü piyasalara çevrildi.

Hal böyle olunca mikrofon uzatılan vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getirmeye başladı.

Kanal Dünya isimli Youtube kanalında mikrofon uzatılan bir teyze şu sözlerle isyan etti:

Fakir yok diyorlar... Bir adam emekli, ben boş yaşadım, çok çalıştım ama boş yaşadım. Hayat çok pahalı yavrum... Çoluk çocuk evlendirenlere Allah sabır selamet versin... Suriyeliler alıp doldurup da yapmasaydı başımıza. Yaptın, götür yerine iade et... Bir pazara gel, sor bakalım ne halde. Bana bakma, ben 2 ekmek alır yerim, 2 kişiyim. Biraz vicdanın sızlasın, etme eyleme... Biz seni kalkındırdık, biz seni uçurduk.

“ERDOĞAN’A OY VERDİN Mİ” SORUSUNA TEYZENİN PİŞMANLIK YANITI

Vermez miyim? Senelerdir verdim. Neye yaradım? Olduğum yerde kaldım. Yapma, gözünü seveyim. Birazcık merhamete gel. Biz etin ucunu görmüyoruz, sen pirzola yiyorsun, döner yiyorsun, manda yoğurtlarını yiyorsun. Ben de bir tane tişört alacağım diye 40 tane mağaza, pazar geziyorum. Adalet değil. Vicdana gel vicdana, merhametli ol Erdoğan. Duy sesimi, gel gel gel. Sen şu Suriyelileri sal, ondan sonra ne istersen verelim, gene oy iste verelim.

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