AKP'li kadından çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anne için vicdansız sözler: Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamamış mısıtamamış

İstanbul, Eminönü'nde vatandaşa ekonomi ve seçimlerin sorulduğu sokak röportajında AKP'li bir kadının sözleri, "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

Medyali adlı YouTube kanalında yayınlanan röpoprtajda; bir vatandaş, Türkiye'de ekonominin iyi olduğunu iddia eden AKP'li kadına, "Bu ülkede milyonlarca çocuk okula aç gidiyor." diye yanıt verdi.

AKP'li kadın çocukların okula aç gittiğine inanmadığını söyledi. Bunun üzerine muhabir Rabia Azra Sözcü, çocuklarını ısıtamadığı için intihar eden anneyi hatırlattı.

Muhabire cevabıyla "Bu kadar da olmaz." dedirten AKP'li kadın şu ifadeleri kullandı:

"Anneliğini yapacaktı o zaman yapamamış. O zaman dünyaya çocuk getirmeyecekti. Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamamış mısıtamamış."

AKP'li kadının sözleri karşısında muhabir, "Daha fazla dayanamayacağım" diyerek yayını kesti.

O anları Twitter hesabından paylaşan muhabir Rabia Azra Sözcü, "İlk kez bir röportaj bu denli zoruma gitti. Kelimeler boğazımda düğümlendi, devam edemedim..." ifadelerini kullandı.