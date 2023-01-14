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  • AKP'li kadından çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anne için vicdansız sözler: Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamam

AKP'li kadından çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anne için vicdansız sözler: Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamamış mısıtamamış

İstanbul, Eminönü'nde yapılan sokak röportajında vatandaşa ekonomi ve seçimler soruldu. AKP'li kadının, çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anne hakkındaki sözleri karşısında muhabir "Daha fazla dayanamayacağım" diyerek yayını kesti.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 13:00
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AKP'li kadından çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anneye vicdansız sözler

AKP'li kadından çocuklarını ısıtamayınca intihar eden anne için vicdansız sözler: Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamamış mısıtamamış
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İstanbul, Eminönü'nde vatandaşa ekonomi ve seçimlerin sorulduğu sokak röportajında AKP'li bir kadının sözleri, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. 

Medyali adlı YouTube kanalında yayınlanan röpoprtajda; bir vatandaş, Türkiye'de ekonominin iyi olduğunu iddia eden AKP'li kadına, "Bu ülkede milyonlarca çocuk okula aç gidiyor." diye yanıt verdi.

AKP'li kadın çocukların okula aç gittiğine inanmadığını söyledi. Bunun üzerine muhabir Rabia Azra Sözcü, çocuklarını ısıtamadığı için intihar eden anneyi hatırlattı.

Muhabire cevabıyla "Bu kadar da olmaz." dedirten AKP'li kadın şu ifadeleri kullandı:

"Anneliğini yapacaktı o zaman yapamamış. O zaman dünyaya çocuk getirmeyecekti. Şimdi ben onu mu düşüneceğim. Isıtamamış mısıtamamış."

AKP'li kadının sözleri karşısında muhabir, "Daha fazla dayanamayacağım" diyerek yayını kesti.

O anları Twitter hesabından paylaşan muhabir Rabia Azra Sözcü, "İlk kez bir röportaj bu denli zoruma gitti. Kelimeler boğazımda düğümlendi, devam edemedim..." ifadelerini kullandı.

 

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Anti Yobaz
14.01.2023 14:00
Bunların ne yiyip içtiğini bilen varmı acaba.Cehalet denizinde boğulmuş güzel ülkem.Az kaldı az,bunlar herkesten fazla Akp düşmanı olacak  
 
Altan Cifter
14.01.2023 13:50
İşte bunlarin Müslümanlığı bu kadar.Gizledu iktidar hırsından kör jalpleri ise japkara  
 
Cemil
14.01.2023 13:49
Vicdansız,liderin 3 çocuk diye teşvik etti bazı sorgulamayan beyinler inandı  
 
TÜM YORUMLAR (19)
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