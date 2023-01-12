Çöpten yemek toplayan genç için kahreden söylenti. Sosyal medyada herkes paylaşıyor

Çöpten yemek toplayan o gencin, sosyal medyadaki videosunun ardından intihar ettiği iddia edildi.

Sosyal medyadaki paylaşımın altına yorum yağdı. Bir kullanıcı, "İntihar etti evet öldü" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Hanımlar, beyler ınstagramda intihar etmiş diye paylaşım çıktı belki ondan bulamıyorsunuzdur. Eğer doğruysa Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun." dedi.

Sosyal medyada video, 'çöpten yemek toplayan genç' olarak gündeme getirilmişti.

Genç sokak röportajı sırasında, "Benim de bir hayatım olsun isterim abi ama olmuyor. Çünkü imkan yok... Hiçbir merci bize kapısını açmıyor" diye konuştu.

Genç videoda çöpteki yemekleri göstererek "Kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insanı" dedi.

Sokak röportajındaki o görüntüler, yürekleri dağladı.

O gencin ardından geriye ise şu sözler kaldı:

"Benimde bir hayatım olsun istiyorum abi...

Bende evlenmek isterim, bende çoluğa çocuğa karışmak isterim. Benim de bir hayatım olsun isterim abi ama olmuyor. Çünkü imkan yok... Hiçbir merci bize kapısını açmıyor. Hangi kadın hangi insan nasıl aile kurayım ben böyle kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insanı. Arka tarafta restoranlar belki atarlar da yeriz diye bu çöpleri karıştırıyoruz."

Öte yandan bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gence destek olunduğunu ve sahip çıkıldığını iddia etti.

Sosyal medyadaki paylaşımlar ise şöyle: