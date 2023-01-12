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  • Çöpten yemek toplayan genç için kahreden söylenti. Sosyal medyada herkes paylaşıyor

Çöpten yemek toplayan genç için kahreden söylenti. Sosyal medyada herkes paylaşıyor

Sosyal medyada 'çöpten yemek toplayan genç' olarak akıllarda kalan gencin ardından kahreden detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyada o gencin, intihar ettiği iddia edildi. Genç, mavi gözleriyle ve konuşmasıyla herkesin gönlünü fethetmişti. İşte detaylar...

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 12:15
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Çöpten yemek toplayan genç için kahreden detay

Çöpten yemek toplayan genç için kahreden söylenti. Sosyal medyada herkes paylaşıyor
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Çöpten yemek toplayan o gencin, sosyal medyadaki videosunun ardından intihar ettiği iddia edildi. 

Sosyal medyadaki paylaşımın altına yorum yağdı.  Bir kullanıcı, "İntihar etti evet öldü" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Hanımlar, beyler ınstagramda intihar etmiş diye paylaşım çıktı belki ondan bulamıyorsunuzdur. Eğer doğruysa Allah rahmet eylesin Mekanı cennet olsun." dedi.

Sosyal medyada video, 'çöpten yemek toplayan genç' olarak gündeme getirilmişti.

Genç sokak röportajı sırasında, "Benim de bir hayatım olsun isterim abi ama olmuyor. Çünkü imkan yok... Hiçbir merci bize kapısını açmıyor" diye konuştu. 

Genç videoda çöpteki yemekleri göstererek "Kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insanı" dedi.

Sokak röportajındaki o görüntüler, yürekleri dağladı. 

O gencin ardından geriye ise şu sözler kaldı: 

"Benimde bir hayatım olsun istiyorum abi...

Bende evlenmek isterim, bende çoluğa çocuğa karışmak isterim. Benim de bir hayatım olsun isterim abi ama olmuyor. Çünkü imkan yok... Hiçbir merci bize kapısını açmıyor. Hangi kadın hangi insan nasıl aile kurayım ben böyle kim ister böyle çöpten yemek toplayan bir insanı. Arka tarafta restoranlar belki atarlar da yeriz diye bu çöpleri karıştırıyoruz." 

Öte yandan bir başka sosyal medya kullanıcısı ise gence destek olunduğunu ve sahip çıkıldığını iddia etti. 

Sosyal medyadaki paylaşımlar ise şöyle: 

 

 

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GİTTİN MAVİ GÖZLÜ GELECEK
12.01.2023 12:55
SARAYLARİN OLSA NE YAZAR,HZ.OMER HİKAYELERİ İLE KANDIRDINİZ BU MİLLETİ,BUNLARİ AHI YAKANİZİ BIRAKMAYACAK .  
 
Yuce
12.01.2023 12:37
Bu kış Uludağ'a yurt dışına tatile gitmeyin bu fakir fukaraya verin yeter bir ekmek bile hayatında bir fakire almamış olanlar elestirip duruyor  
 
Vatan
12.01.2023 12:35
Mağdur insanlar üzerinden herkees ni algı yapmak istiyor sadece o kadar ilgiye gelince ise o yok sadece içtiğiniz bir şişe rakı viski parasını bir hafta niriktirdeniz ülkede aç kalmaz  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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