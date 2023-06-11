AKP'li Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde bir kahvehanede bıçaklı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

AKP'li Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

Saldırgan Ö.A. ise olay yerinden kaçtı ancak polis tarafından yakalandı.

Olayın nedeni ve Bingöl'ün sağlık durumu henüz bilinmiyor.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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