AKP'li Kasapoğlu rakı içenlerle düet yaptı

AKP yerel seçim hazırlıklarına hızlı girdi. Eski Spor Bakanı, şimdi İzmir Milletvekili olan Mehmet Kasapoğlu, Alsancak Kordonboyu'nda gezerken bir restoranda rakı içen vatandaşlar ile birlikte, “Duyanlara duymayanlara” şarkısını söyledi.

AKP'li Kasapoğlu rakı içenlerle düet yaptı

İzmir’de yerel seçim çalışmalarına başlayan Mehmet Kasapoğlu, Alsancak kordonboyu'nda gezerken rakı içen bir grup ile beraber, Erdoğan’ın seçim meydanlarında sık sık söylediği “Duyanlara duymayanlara” şarkısını birlikte söyledi.

Akşam saatlerinde İzmir AKP İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte esnaf ziyareti yapan Mehmet Kasapoğlu, canlı müzik eşliğinde rakı içen vatandaşlar ile karşılaştı.

AKP’li eski bakan, yeni milletvekili olan Mehmet Kasapoğlu ve heyetini tanıyan vatandaşlar, AKP’li heyet karşılarından geçerken “Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'un şarkısı”nı söyledi, Kasapoğlu ve heyeti şarkıya eşlik ettikten sonra selam verip esnaf ziyaretlerine devam etti.

ERDOĞAN İLE ÖZDEŞLEŞEN ŞARKI

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’nun rakı içen vatandaşlar ile düet yaptığı şarkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle seçim meydanlarında bir şarkı olarak biliniyor.

Erdoğan’ın seçim zamanlarında sık sık söylediği, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra da yine AKP’liler ile birlikte defalarca söylediği şarkının, Kasapoğlu tarafından rakı içen vatandaşlar ile birlikte söylemesi dikkat çekti.

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