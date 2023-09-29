AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nun çakarlı aracı gündem oldu. ‘Pudra şekeri’ skandalıyla tanınmıştı

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nun çakarlı aracı ve üzerindeki kaplamaları sosyal medyada gündem oldu. Kürşat Ayvatoğlu, lüks bir araçta uyuşturucu kullandığı görüntüler çok konuşulmuştu.