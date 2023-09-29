AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nun çakarlı aracı gündem oldu. ‘Pudra şekeri’ skandalıyla tanınmıştı

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nun çakarlı aracı ve üzerindeki kaplamaları sosyal medyada gündem oldu. Kürşat Ayvatoğlu, lüks bir araçta uyuşturucu kullandığı görüntüler çok konuşulmuştu.

AKP'li Kürşat Ayvatoğlu’nun çakarlı aracı gündem oldu. ‘Pudra şekeri’ skandalıyla tanınmıştı

AKP Genel Merkezi eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu’nun lüks bir araç içerisinde uyuşturucu kullanırken yayınlanan görüntüleri büyük ses getirmişti.

Kürşat Ayvatoğlu, görüntülere ilişkin ‘pudra şekeri’ savunması yapmıştı.

Kürşat Ayvatoğlu’nun yeni aracı sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüde çakar taktırdığı yeni lüks aracıyla trafiğe çıkan Ayvatoğlu'nun aracının üzerine yaptırdığı kaplamalar da dikkat çekiyor.

Kürşat Ayvatoğlu, gündeme gelen mal varlığı ve aylık kazancıyla ilgili ‘araba alım-satımı yaparak’ para kazandığını ileri sürmüştü.

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