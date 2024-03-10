AKP'li Mustafa Elitaş'tan son dönemim diyen Erdoğan hakkında açıklama 'Ölüm bizi ayırıncaya kadar'

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'li Mustafa Elitaş'tan son dönemim diyen Erdoğan hakkında açıklama 'Ölüm bizi ayırıncaya kadar'
TÜGVA temsilcileri ile yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu seçimlerin kendisi için final olduğunu ve son seçimi olduğunu açıklamıştı. AKP Genel Başkanı Mustafa Elitaş, Erdoğan’ın gündem olan sözleri hakkında “Ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA temsilcileri ile buluşmasında yaptığı konuşmada, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

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Bu sözler hem gündem olmuş hem de tartışmalara yol açmıştı. Bekir Bozdağ’ın meclise seçim kararı olursa Erdoğan 3. Kez Cumhurbaşkanı olabilir açıklamasından sonra bir açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş’tan geldi.

Cumhur İttifakı Kırşehir Belediye Başkanlığı seçim ofisini ziyaret eden AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Erdoğan’ın Anayasa gereği 3. Kez aday olmasının mümkün olmadığını ama siyasetin Erdoğan üzerinde baskı yapması durumunda Erdoğan ile ölüm kendilerini ayırıncaya kadar devam etmek istediklerini şu sözler ile açıkladı:

"Şu anda bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Anayasa gereği üçüncü kere aday olması mümkün değil.

Millet isterse, 'Tayyip Erdoğan devam etsin' diye isterse, o konuda siyaset üzerine baskı yaparsa, siyaset kurumu da bu konuyla ilgili bir kanaat oluşturursa biz liderimizle ölüm bizi ayırıncaya kadar devam etmek isteriz. Rab'bim Sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler versin.

Sağlık, sıhhat, afiyet versin"

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