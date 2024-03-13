Fatih Portakal ‘erken seçim’ için tarih verdi. Erdoğan "Son seçimim" demişti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere atıfta bulunarak, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" demişti.

Erdoğan'ın sözleri tartışılmaya devam ederken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Bekir Bozdağ, Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi halinde Erdoğan’ın bir kez daha aday olma hakkı olduğunu hatırlatmıştı.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİ

Gazeteci Fatih Portakal, gündemini bir anda oturan konuya ilişkin tartışmalar hakkında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Portakal, ayrıca erken seçim için de tarih verdi.

Portakal, şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN BURADA KELİME OYUNU YAPTI ASLINDA"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan burada kelime oyunu yaptı aslında. Doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Yasanın verdiği yetkiyle benim son seçimim’ diyor. 2028'e kadar giderse katılamayacak, Anayasa değişikliği söz konusu olmazsa... Bir kelime oyunu, bırakmak da istemiyor. Dünyada bir Putin bir Erdoğan bir Aliyev bir de Türkmenistan mı dedik. Dünyada 4-5 tane lider var ama sandıkla geliyorlar yapacak başka bir şey yok.

"SEÇİME HAZIR OLUN"

Şunu yapacaklar, şimdiden söylüyorum, büyük ihtimalle 2027 yılında işi Meclis'e havale edecekler. Erdoğan seçime götürürse Anayasa'ya göre kendisi tekrardan aday olamıyor. Adalet Bakanı da 'Meclis seçime götürürse...' dedi. Cevdet Yılmaz '2026 yılında enflasyonu tek haneye getireceğiz' dedi. Şimdi tüm gayret onun için, kağıt üstünde onu bir türlü yaparlar. Meclis aritmetiği ortada 2027'de 360 milletvekili bulunursa 'Arkadaşlar erken seçime gidiyoruz' denilebilir. AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısı 313 yapıyor. 47 vekile ihtiyaç var. 38 vekili olan İYİ Parti'yi yanına alabilir mi, bence alabilir bundan sonraki hedef o olacak. YRP destek verir mi, 4 de orada var, etti 42. 5 üyeye daha ihtiyaç var. Saymadığımız partiler de var, 2027'de seçime hazır olun."