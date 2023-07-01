AKP'li Mustafa Varank ve Hüseyin Baş birbirine girdi. Erdoğan'ın basket videosu ortalığı karıştırdı

Mustafa Varank, Erdoğan’ın basketbol oynadığı anlara ilişkin görüntülerine Hüseyin Baş'ın “gençmiş gibi gösterilme ihtiyacı” diyerek yorumda bulunmasına sert tepki gösterdi.

AKP'li Mustafa Varank ve Hüseyin Baş birbirine girdi. Erdoğan'ın basket videosu ortalığı karıştırdı

Editör: Bengü Zorlu

Eski bakan ve AKP'li milletvekili Mustafa Varank, Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına ait görüntüleri, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur" notuyla Twitter hesabından paylaşmıştı.

Sağlık problemleri yaşadığı konuşulan Erdoğan'ın basketbol sahasındaki görüntüleri, kısa sürede gündemin öne çıkan videolarından biri haline geldi.

Erdoğan’ın basket oynadığı görüntülere, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Hüseyin Baş'ın Twitter hesabından şu yorumu yaptı:

Basketbol oynadığı videoları yayıp bizim liderimiz hala çok genç pazarlaması yapmak aslında liderinizin genç olmadığını ancak gençmiş gibi gösterilmeye ihtiyacı olduğunu ilan ettiğiniz anlamını taşıyor. Ve komik duruyor.

Erdoğan’ın gündem olan basketbol görüntülerini yayınlayan Varank ise Hüseyin Baş'ın eleştirisine sinirlenerek “Asıl komik olan, şeyhlik iddiasındaki babasından miras olarak parti devralıp siyasetçiyim diye utanmadan ortalıkta gezip yorum yapabilmek" yanıtını verdi.

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