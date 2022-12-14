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AKP’li Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir toplu açılış töreninde yaptığı açıklamalarda "son defa destek" istemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor.” dedi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:37
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AKP’li Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor

AKP’li Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor
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Numan Kurtulmuş, konuk olduğu NTV’ye açıklamalarda bulundu.

Röportaj esnasında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'da katıldığı toplu açılış töreninde 'son defa destek istemesi'ne yönelik sözlerine açıklık getirdi.

Kurtulmuş, "2'nci dönem seçilecek ve mevcut anayasaya göre 3'üncü dönem seçilmesinin imkanı yok. Anayasa buna müsaade etmiyor. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” ifadelerini kullandı.

"ANAYASA'DAKİ KISITI İFADE EDİYOR"
Erdoğan'ın sözlerinin Anayasa'daki bu kısıtı işaret ettiğini ifade eden Kurtulmuş "Nihayetinde hepimiz insanız. Hangi imkanları kullanırsak kullanalım bunları milletin, ümmetin hayrına kullanacağız. Sonunda insanların da tabii olarak bir ömrü var. Yetkinin de bir süresi var. Burada cumhurbaşkanlığı süresi de 2 dönemle kısıtlanmış durumda. Cumhurbaşkanımız burada Anayasa'daki kısıtı ifade ediyor hem de bir fani olarak üzerine düşen sorumlulukları son anına kadar yerine getirmeye çalışacağını ifade ediyor" diye konuştu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Erdoğan, Samsun’da katıldığı toplu açılış töreninde, “İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz" sözlerine yer vermişti.

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1950
14.12.2022 17:28
Fani deyip ağlamayın, 20 sene az mi geldi? Bir dönem daha diyorsunuz? Bizde faniyiz Prof Kurtulmuş?  
 
Zehra
14.12.2022 17:27
Tüm insanlar fanidir. Bu açıklamayı yapma gereğini niye duymuş ki. Çevresindeki müptezeller ölümsüz olduğunu mu söylüyorlar acaba...  
 
Yok kefenn cep.
14.12.2022 17:27
Her fani ölümü tadacaktır..  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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