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  • Numan Kurtulmuş yıllar önce 2023'ü böyle tasvir etmişti. AKP iktidarı için ağır ifadeler kullandığı konuşma yeninden gün

Numan Kurtulmuş yıllar önce 2023'ü böyle tasvir etmişti. AKP iktidarı için ağır ifadeler kullandığı konuşma yeninden gündeme geldi

AKP'li Numan Kurtulmuş'un HAS Parti genel başkanlığı döneminde “2023'te bu sahtekarlar iktidarda olursa” diye başladığı konuşma sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:50
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Numan Kurtulmuş'un AKP iktidarı için ağır ifadeler kullandığı konuşma yeninden gündeme geldi

Numan Kurtulmuş yıllar önce 2023'ü böyle tasvir etmişti. AKP iktidarı için ağır ifadeler kullandığı konuşma yeninden gündeme geldi
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemde iktidarı eleştirdiği ve 2023'te neler olacağını söylediği video gündemde.

Numan Kurtulmuş, HAS Parti toplantısında “2023'te bu sahtekarlar iktidarda olursa” diye başladığı şunları söylemişti:

"2023'te zenginlerin yaşadığı sitelerin etrafında dilenen yoksullara polisin biber gazıyla müdahale ettiği haberlerini okuyacağız. Boşanma oranlarının evlenme oranlarının önüne geçtiğini duyacağız. Kahvehanelerde yaşlılara yer kalmadığını çünkü bütün kahvelerin genç üniversite mezunu işsizlerle dolu olduğunu duyacağız.

Tıpkı bankalar gibi kalan bir kaç fabrikanın da isminin gavurca olduğunu duyacağız. Başbakanın arkadaşlarından başka kimsenin milletvekili olamadığını göreceğiz.

AVM'lerin önünde bakkal, kasap, terzilerin dilencilik yaptığına şahit olacağız.

Tüm bütçe gelirlerin faize gittiğini göreceğiz. Yasama faaliyetlerinin güvenlik işlerinin, belki TSK'nın da özelleştirildiğini göreceğiz."

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OKKACI
17.12.2022 18:07
Bu ve bunun gibiler, bir birilerinin çanağına pisleyip yemeye aluskinlar...  
 
İ.r
17.12.2022 18:04
Allah bizleri münafık lardan korusun. Dün öyle bugün böyle. Fani insan çok oynak oluyor. Örnekleri de çokk  
 
Hacı bekir
17.12.2022 18:03
Bunlari söyledi de ak parti de olması da düşündürücü. kendisi de belki yıllar önce istenen hedeflenen buydu. İnsanların din gibi kutsal değerleri araç olarak kullandilar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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