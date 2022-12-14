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  • Turhan Çömez'den Erdoğan'ın kendisini fani olarak gördüğünü açıklayan Numan Kurtulmuş'a flaş yanıt

Turhan Çömez'den Erdoğan'ın kendisini fani olarak gördüğünü açıklayan Numan Kurtulmuş'a flaş yanıt

Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı "Erdoğan'ın kendisini 'fani' olarak gördüğünü" açıklayan AKP'li Numan Kurtulmuş'a flaş bir yanıt verdi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:02
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Numan Kurtulmuş, Erdoğan kendini fani olarak görüyor demişti. Turhan Çömez'den flaş yanıt geldi

Turhan Çömez'den Erdoğan'ın kendisini fani olarak gördüğünü açıklayan Numan Kurtulmuş'a flaş yanıt
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AKP'li Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında "Cumhurbaşkanımız kendisini bir fani olarak görüyor" ifadelerini kullanmış ve kamuoyundan farklı tepkiler gelmişti.

İYİ Partili Turhan Çömez de Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadelere sosyal medyadan atıfta bulundu.

Çömez, Kurtulmuş'a "Oysa sen onu, “Harun gibi gelip, Karun gibi olan biri” sanıyordun değil mi?" sorusunu sordu.

Çömez paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor.'
Oysa sen onu, 'Harun gibi gelip, Karun gibi olan biri' sanıyordun değil mi?"

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Samsun'da katıldığı açılış töreninde cumhurbaşkanlığına son kez aday olacağın açıklamış ve şunları söylemişti:

"İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz."

AKP'li Kurtulmuş da Erdoğan'ın bu açıklamalarına şu açıklamayı getirmişti:

"İkinci dönem cumhurbaşkanı seçilecek ve mevcut anayasaya göre üçüncü dönem seçilmesinin imkanı yok. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de cumhurbaşkanımız özel toplantılarında da bunu söyler, kendisini bir fani olarak görüyor"

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1950
14.12.2022 21:29
Ya Allah aşkını siz ekonomi Prof olarak ekonomiye ne katkınız oldu, hiç bir şey, bari konuşmayın, bir akademisyen olarak üzülüyorum  
 
1950
14.12.2022 21:29
Ya Allah aşkını siz ekonomi Prof olarak ekonomiye ne katkınız oldu, hiç bir şey, bari konuşmayın, bir akademisyen olarak üzülüyorum  
 
Ömer Ali Deniz
14.12.2022 21:26
Evet ayen böyle diyordu AKP'ye katılmadan önce ne oldu da değişti anlam veremedim ben de, ama mutlaka bir gereği vardır onu açık açık söyleseler!  
 
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