Turhan Çömez'den Erdoğan'ın kendisini fani olarak gördüğünü açıklayan Numan Kurtulmuş'a flaş yanıt

AKP'li Numan Kurtulmuş, katıldığı bir canlı yayında "Cumhurbaşkanımız kendisini bir fani olarak görüyor" ifadelerini kullanmış ve kamuoyundan farklı tepkiler gelmişti.

İYİ Partili Turhan Çömez de Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kullandığı ifadelere sosyal medyadan atıfta bulundu.

Çömez, Kurtulmuş'a "Oysa sen onu, “Harun gibi gelip, Karun gibi olan biri” sanıyordun değil mi?" sorusunu sordu.

Çömez paylaşımının tamamında şunları söyledi:

"AKP Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: 'Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor.'

Oysa sen onu, 'Harun gibi gelip, Karun gibi olan biri' sanıyordun değil mi?"

Erdoğan geçtiğimiz günlerde Samsun'da katıldığı açılış töreninde cumhurbaşkanlığına son kez aday olacağın açıklamış ve şunları söylemişti:

"İnşallah, 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye yüzyılının inşasını başlatıp, bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz."

AKP'li Kurtulmuş da Erdoğan'ın bu açıklamalarına şu açıklamayı getirmişti:

"İkinci dönem cumhurbaşkanı seçilecek ve mevcut anayasaya göre üçüncü dönem seçilmesinin imkanı yok. Cumhurbaşkanımızın kastettiği de budur. Bir de cumhurbaşkanımız özel toplantılarında da bunu söyler, kendisini bir fani olarak görüyor"