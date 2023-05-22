AKP’li Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ’a ziyaret

Cuma günü Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştü. İttifaklar ile yapılan görüşmelerden sonra Oğan'ın kime destek vereceği merak konusu oldu.

Bugün ise Zafer Partisi Genel Merkezi'nde Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bir araya geldi.

Kurtulmuş'u Zafer Partisi binası önünde Genel Sekreter Cezmi Polat ve Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan karşıladı.

SİNAN OĞAN BUGÜN ÜMİT ÖZDAĞ YARIN KARARINI AÇIKLAYACAK

Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ne karar vereceğini açıklaması bekleniyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.

ADALET PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK KARARI

Öte yandan Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Genel Başkan Vecdet Öz yaptığı açıklamada tarafsız kalmanın mevcut iktidara dolaylı destek vermek olduğunu söyleyerek "Adalet Partisi'nin Genel İdare Kurulu kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek vermek olmuştur" dedi.