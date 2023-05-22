Ümit Özdağ yarın Sinan Oğan bugün destekleyeceği adayı açıklayacak. Ata İttifakı’nda büyük ayrılık

Sinan Oğan'ın "Kararımı bugün duyuracağım" açıklamasının ardından Ümit Özdağ'dan flaş bir çıkış geldi. Özdağ, "Zafer Partisi olarak kararımızı yarın açıklayacağız." dedi.

Ümit Özdağ yarın Sinan Oğan bugün destekleyeceği adayı açıklayacak. Ata İttifakı’nda büyük ayrılık

İkinci tura giden cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Ata İttifakı’nda büyük bir kriz yaşanıyor.

Yandaş Hürriyet’in yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,3 oranında oy alan Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleyeceğini yazdı.

Oğan, bugün saat 17.00'de yapacağı basın açıklamasıyla ikinci tura ilişkin kararını açıklayacağını duyururken Zafer Partisi cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

ÖZDAĞ: YARIN KARARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ
Halk TV’ye konuşan, genel başkan Ümit Özdağ kendi kararlarını yarın açıklayacaklarını belirtti.

Selvi’nin yazısı için “Yorum yok” diyen Özdağ, “Ancak Sinan Bey bugün açıklama yapacak. Biz ise açıklamamızı yarın sabah 11.00 civarında Zafer Partisi Genel Merkezi’nde yapacağız. Açıklamamızda hangi adayı desteklediğimizi kamuoyuna duyuracağız. Kamuoyunun da bildiği gibi Ata İttifakı dağılmıştır.” dedi.

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