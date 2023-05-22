Sinan Oğan kendisine saldıran AKP'li vekillere "Ak itler" demişti. Şimdi oraya mı gidiyor. Orhan Uğuroğlu açıkladı

Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, seçimden sonra dağılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine tepki gösterdi.

Uğuroğlu, sosyal medya hesabından Oğan’ın daha önce AKP’li vekiller tarafından tekmeli yumruklu saldırıya uğradığını hatırlattı.

“Sinan Oğan AK Partililere ne demişti: 60 AK İT” sözlerini kullanan Uğuroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

TBMM’de 60 AKP Milletvekili tekmelerle yumruklarla Sinan Oğan'a saldırdı ve Oğan'ın yüzü şişti

Nereden nereye Oğan?

Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye gitmesi bile Oğan için kabul edilemez olmalıydı

MECLİS’TE SİNAN OĞAN’A SALDIRI

TBMM Genel Kurulu öncesi MHP grubunun IŞİD tehdidi hakkında araştırma komisyonu kurulması için verdiği önergenin oylanması sırasında tartışma çıktı. MHP Aydın milletvekili Ali Uzunırmak bazı AKP’lilerin Genel Kurul’da olmamasına rağmen oy kullandığını iddia etti. Uzuznırmak, AKP’li vekillere “Sahtekarsınız. Sahte oy kullandınız” demesi üzerine ortam gerildi.

Çıkan yumruklu ve tekmeli kavgada MHP Milletvekili Sinan Oğan’ın yüzü şişerken, AKP Milletvekili Mustafa Şahin’in kaşı açıldı.

Oğan, kavgayla iligili Twitter’da “TBMM’de Türkmenlere neden sahip çıkmıyor hükümet diye sorunca AK itlerin saldırısına uğradık” mesajını paylaştı.