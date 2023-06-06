Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı

AKP İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı. "Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor" dedi.

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı adaylığı için başvuru yaptı

AKP ve MHP'nin ortak TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş, başvuru dilekçesini verdi. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Partili Kurtulmuş, adaylık sürecine ilişkin açıklama yaptı.

"MECLİS'İ ÖNEMLİ VE ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

"Bu haftanın gündemi yeni Meclis Başkanı seçilmesi. Bu akşam saat 24.00'e kadar başvuru olacak. AK Parti ve MHP yöneticileri şahsımı aday gösterdiler. Bugün de prosedürün tamamlanması için ben de dilekçemi vererek gerçekleştirdik. Bundan sonra söz 600 milletvekilinindir. Meclis'i önemli ve zor gündemler bekliyor. Türkiye Yüzyılı'nın gerçekleşmesi için TBMM üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Demokratik teamüllere uyarak Meclis sorumluluklarını yerine getirecek, güçlü adımların atılmasına gayret edecektir."

(Kaynak: DHA)

İlgili Haberler
Numan Kurtulmuş ile görüşen Özdağ: Aramızda derin farklılıklar var
AKP’li Numan Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ’a ziyaret
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
AKP’li Numan Kurtulmuş'tan oy itirafı
Öne Çıkanlar
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Son Haberler
Beşiktaş'ı ikinci olamama durumunda büyük bir tehlike bekliyor Spor
Beşiktaş'ı ikinci olamama durumunda büyük bir tehlike bekliyor
Dünyaca ünlü müzik grubundan Atatürk mesajı Magazin
Dünyaca ünlü müzik grubundan Atatürk mesajı
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü milyarderin kızı ve torunu uçak kazasında hayatını kaybetti
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı Güncel
Fatih Altaylı’dan babası yaşındaki Kılıçdaroğlu’na hakaret. Bunun neresi eleştiri sayın Altaylı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü Magazin
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in çocukları Kerem'in yüzü göründü
Ordu’da heyelan yol kapattı Güncel
Ordu’da heyelan yol kapattı