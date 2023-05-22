Sinan Oğan kimi destekleyeceğinin işaretini attığı tweetle verdi. İşte attığı o tweet

Bugün ikinci tur seçimlerde kimi destekleyeceklerini açıklayacak olan Sinan Oğan'ın dün attığı tweetin kimi destekleyecekleri konusunda işaret olduğu şeklinde yorumlandı.

Sinan Oğan kimi destekleyeceğinin işaretini attığı tweetle verdi. İşte attığı o tweet

Editör: Ayşe Memiş

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, aldığı yüzde 5,17'lik oy oranı ile Kılıçdaroğlu ve Erdoğan arasındaki oy farkı göz önüne alındığında ikinci turun kritik ismi oldu.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu cuma günü Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü.

Birkaç saat sonra ise ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

İttifaklar ile yapılan görüşmelerden sonra Oğan'ın kime destek vereceği merak konusu oldu.

Oğan’ın bugün açıklama yapması beklenirken attığı tweet dikkat çekti.

Oğan’ın tweeti şu şekilde:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00’da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz.

TWEETİNDEKİ O KELİME DİKKAT ÇEKTİ

Oğan’ın tweetinde kullandığı istikrar kelimesi dikkat çekti ve Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği şeklinde yorumlandı. Çünkü Erdoğan’ın da istikrar kelimesine sıkça kıllandığı biliniyor. Oğan’ın bu paylaşımının ardından “Acaba Erdoğan’ı mı desktekleyecek” düşüncesi doğdu.

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ADALET PARTİSİ'NDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK KARARI

Öte yandan Ata İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Genel Başkan Vecdet Öz yaptığı açıklamada tarafsız kalmanın mevcut iktidara dolaylı destek vermek olduğunu söyleyerek "Adalet Partisi'nin Genel İdare Kurulu kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz şartlar yazılı olarak teminat altına alınmak suretiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nu destek vermek olmuştur" dedi.

Son tahmin ise Fatih Portakal'dan geldi ve Oğan’ın "Erdoğan'a destek vereceği" yönünde olmuştu.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşen Oğan "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklaması yapmıştı.

Oğan’ın bugün saat 17.00’da açıklama yapması bekleniyor.

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