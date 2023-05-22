Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu saat 18.00'da bir araya geliyor. Ankara'da kritik saatler

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ'ın bugün saat 18.00'de bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Ümit Özdağ ile Kılıçdaroğlu saat 18.00'da bir araya geliyor. Ankara'da kritik saatler

Seçimin ikinci turuna 6 gün kala Ankara'da hareketli anlar yaşanıyor.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün bir görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

İki ismin saat 18.00'de bir araya geleceği bildirildi.

ANKARA'DA HAREKETLİ SAATLER

Ümit Özdağ bugün AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir görüşme gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'ü ziyaret etti.

SİNAN OĞAN SAAT 17.00'DA KARARINI AÇIKLAYACAK

Saat 17.00'de Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Ogan'ın yapacağı açıklama beklenirken bir son dakika gelişmesi yaşandı.

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ÜMİT ÖZDAĞ YARIN AÇIKLAYACAK

Ümit Özdağ ise kararını yarın saat 11.00'da açıklayacağını duyurmuştu.

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