AKP’li o isim, ‘Siz isteyin, biz döneriz’ kampanyası başlatan gençleri 'Batının ezik köleleri' olarak nitelendirdi

Ayvalı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, kampanyaya katılan gençleri "Batının ezik köleleri" olarak nitelendirdi.

Boğaziçi Üniversitesi mezunlarının başlattığı "Siz isteyin, biz döneriz" kampanyası, yurt dışında çalışan veya eğitimine devam eden Türk gençlerini ülkeye geri dönmeye çağırıyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu kampanyaya destek vererek gençlere "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" diye seslenmişti.

Ancak Ayvalı'nın kullandığı ifadeler, gençlerin bu kampanyasına katılımını hedef alan bir saldırı olarak yorumlandı. Kampanya kapsamında yurt dışında çalışan, eğitimine devam eden ve akademik çalışmalar sürdüren çok sayıda kişi video paylaşarak Türkiye'ye döneceklerini söylemişti.