Kod adı Yeliz olan AKP’li milletvekili yalan fabrikası gibi konuştu. Ayaküstü birbiri ardına 8 tane yalan söyledi

Yaptığı skandal açıklamalarla sık sık gündem olan ve kamuoyunda "Yeliz" takma adıyla bilinen AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı’den kritik seçimler öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi.

AKP’Lİ ‘YELİZ’DEN SKANDAL SÖZLER

AKP'nin 2018 seçimlerinde 13 milletvekili çıkardığı İstanbul 2. Bölgede 16. sıradan aday olan ve bir kıraathanede yaptığı açıklamaları paylaşan Çamlı’nın videosundaki skandal sözler gündem oldu.

Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’na yönelik iddialarda bulunan AKP’li Çamlı'nın Erdoğan’ın kaybetmesi halinde “bu memlekette yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.” sözleri dikkat çekti.

AKP’li Çamlı videoda şunları söyledi:

- “Pkk bizi niye vuracakmış ki” diyen adam Pazartesi günü o koltukta oturursa bu memlekette yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Atatürk Havalimanı’nı ABD’lilere satacam diyen adam Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna oturdu mu bu memlekette yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- LGBT’yi normal karşılayan adam Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna oturdu mu yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Avrupa Özerklik Şartnamesini tanıyacağım Ayasofya’yı müzeye çevireceğiz diyen adam Tayyip Erdoğan’ın koltuğuna oturdu mu yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Kimsenin ekmeğine dokunmayacağım dedikten sonra binlerce bebeğin ekmeğini kesen adam kamptan Ahmet amcanın yerine oturursa yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Amerika’nın kasetle göreve getirdiği adam bu topraklarda cumhurbaşkanı adayı olursa yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Amerika’nın kasetle göreve getirdiği adamın milletvekili kiralayarak meclise soktuğu kadın bu topraklara cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

- Yapılan SİHA’lara, uçak gemilerine ‘gelince dokunacağız’ diyen bu topraklarda cumhurbaşkanı yardımcısı olacaksa yerin altı yerin üstünden hayırlıdır.

İşte o paylaşım: