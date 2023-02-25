Flaş... Flaş... AKP'li ölüm müteahhiti tutuklandı

İHA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin'de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.



Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonda 23.02.2023 tarihinde yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 24.02.2023 tarihinde tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.



AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR

Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.



CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER