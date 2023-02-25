25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Flaş... Flaş... AKP'li ölüm müteahhiti tutuklandı

Flaş... Flaş... AKP'li ölüm müteahhiti tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yıkılan Yunus Kaya Apartmanı ve Yaşam konutlarının müteahhidi AKP'li Nurdağı İlçe Belediye meclis üyesi Yunus Kaya, tutuklandı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 14:13
Takip Et

AKP'li ölüm müteahhiti tutuklandı

Flaş... Flaş... AKP'li ölüm müteahhiti tutuklandı
+
Aa
-

İHA'da yer alan haberde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan noktalardan biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma çerçevesinde aranan Yunus Kaya isimli şahıs Mersin'de yakalandı. Yakalandıktan sonra adli mercilere sevk edilen Yunus Kaya isimli şahıs tutuklandı.

Konu ile ilgili Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "KOM Şube Müdürlüğümüzce Nurdağı Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Nurdağı İlçemizde deprem nedeniyle yıkılan binalara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan CCK isimli firmanın sahibi Y.K. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile yapılan müşterek operasyonda 23.02.2023 tarihinde yakalanmış, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce 24.02.2023 tarihinde tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR
Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
4
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
5
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
6
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
7
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Merkez Bankası'ndan bankalara dolar talimatı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿AFAD'dan Niğde depremine dair ilk açıklama
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Çok az tuz tüketmek bile o hastalığı tetikliyor
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
﻿Taha suresi ne anlama geliyor?
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.