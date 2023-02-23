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  • Erdoğan’ın gözüne bakarak şikayet etti: Bu enkazdan AKP’li müteahhit sorumlu. Niye yakalanmıyor?

Erdoğan’ın gözüne bakarak şikayet etti: Bu enkazdan AKP’li müteahhit sorumlu. Niye yakalanmıyor?

Bir vatandaş Erdoğan'a depremde yaptığı evler yıkılan AKP'li müteahhiti şikayet etti: En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya isimli kişi verdi. Bu kişi şu an yakalanmadı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 17:10
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Erdoğan'a seslendi: Bu enkazdan AKP’li müteahhit sorumlu. Niye yakalanmıyor?

Erdoğan’ın gözüne bakarak şikayet etti: Bu enkazdan AKP’li müteahhit sorumlu. Niye yakalanmıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Salı günü Nurdağı'na geldi.

Ünal Yıldırım isimli bir vatandaş, Erdoğan'a, “Sayın Cumhurbaşkanım sizinle görüşmek istiyorum” diye bağırarak elindeki şikayet mektubunu vermek istedi.

Korumalar “Verin biz veririz” derken Erdoğan, vatandaşı dinlemeye başladı. Bunun üzerine vatandaş, “Sayın Cumhurbaşkanım burada CCK Konutları bir müteahhit iş yaptı. Yaptığı konutların hepsi yerle bir oldu. En büyük darbeyi ilçemizde CCK Yunus Kaya isimli kişi verdi. Bu kişi şu an yakalanmadı.” dedi.

Bunun üzerine Erdoğan yanındaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u göstererek, “Murat Bey ilgilenecek” dedi. Şikayetçi vatandaş daha sonrasında, “Cumhurbaşkanım bir şey söyleyeceğim. Valimiz buradaysa, Valimiz de burada. Sayın Süleyman Soylu'ya da dilekçemizi veriyoruz” diye devam etti.

AKP'Lİ BAŞKANIN ŞİRKETİYLE ORTAK İNŞAAT YAPMIŞLAR
Oda TV’de yer alan bilgiye göre, AKP Nurdağı Belediye Meclis Üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Yunus Kaya’nın Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li Başkanı Ökkeş Kavak'ın başkan seçilinceye kadar yönetim kurulu başkanlığını yapıp daha sonra kardeşi Osman Kavak'a devrettiği Kavak İnşaat ile de yapı ortaklığının bulunduğu ortaya çıktı.

CCK ve Kavak İnşaat Yapı Konut Ortaklığı'nın Elit Park Konutlarını yaptığı, Osman Kavak'ın da çok sayıda yakınıyla birlikte depremde yaşamını yitirdiği belirtildi.
 

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