Bütün binaları yıkılan AKP’li müteahhit böyle ihya oldu. Kimseyle rekabet etmeden yüzlerce ihale aldı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaptığı binalar 6 Şubat’ta yaşanan depremlerde gerçekleşen yıkımın ardından onlarca vatandaşa mezar olan AKP’li Yunus Kaya’nın kamu ihalelerindeki başarısı dikkati çekti. Nurdağı İlçe Belediyesi’ne AKP kontenjanından meclis üyesi olarak girdiği 2019 yılından sonra kamudan 41 milyon TL’lik ihale aldığı ortaya çıkan Kaya’nın aldığı kamu ihalelerinin toplamının ise 56 milyon 448 bin 49 bin TL’ye ulaştığı belirlendi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Nurdağı Belediyesi Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı Kaya, 2010-2023 döneminde 193 adet kamu ihalesi aldı. İlçeye inşa ettirdiği beş binası da çöken, depremlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Mersin’de yakalanan ve dün tutuklanan Kaya’nın en fazla ihale aldığı ilk üç kamu idaresi, Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nurdağı İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü olarak sıralandı.



Kaya’nın 13 yılda aldığı 56 milyon 448 bin 49 TL’lik kamu ihalelerinin bazı idarelere göre dağılımı ise şöyle kaydedildi:

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü: 136 ihale, 20 milyon 900 bin TL,

Gaziantep Nurdağı İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü: 30 ihale, 677 bin 615 TL,

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü: 16 ihale, 43 milyon 159 bin TL,

DSİ 19’uncu Bölge Müdürlüğü: 2 ihale, 1 milyon 6 bin TL.



KAMUYA YALNIZCA YÜZDE 5 İNDİRİM



Kaya’nın üstlendiği kamu ihalelerine yönelik analizler ise çarpıcı sonucu ortaya koydu. Kaya’nın yüklenicisi olduğu ihalelerdeki sözleşmelerin toplam bedelinin, yaklaşık maliyet bedeliyle neredeyse aynı hesaplandı. Böylelikle, Kaya’ya verilen ihalelerde kamu, yalnızca yüzde 5’lik bir fiyat avantajı alabildi.



REKABET YOK

İhalelerdeki ortalama katılımcı sayısı da ihalelerin AKP’li Yunus Kaya’ya adeta ikram edildiğini gözler önüne serdi. Kaya’nın tek başına ya da iş ortaklığı yoluyla üstlendiği hizmet alımına yönelik kamu ihalelerindeki ortalama katılımcı sayısı, bazı yıllara göre kayıtlara şöyle geçti:



2012: İhale başına 1 katılımcı,

2014: İhale başına 2 katılımcı,

2016: İhale başına 2 katılımcı,

2018: İhale başına 1 katılımcı,

2020: İhale başına 2 katılımcı,

2022: İhale başına 3 katılımcı.