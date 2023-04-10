Mahkemeden YÖK’e kötü haber: AKP’li rektör Nükhet Hotar bu kez soruşturulacak

AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin tartışmalı rektörü Nükhet Hotar hakkında ceza ve disiplin soruşturması açılması istemiyle Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yapılan başvurunun reddedilmesi, mahkemeye takıldı.

Doç. Dr. Aksel Çelik, AKP'li rektör Hotar ve bazı öğretim üyelerinin, kendisine yönelik mobbing, suç uydurma ve iftira eylemlerini sistematik ve organize olarak gerçekleştirdiğini, görevlerini kötüye kullandıklarını belirterek soruşturma açılması ve soruşturmanın selameti açısından görevlerinden el çektirilmeleri talebiyle YÖK’e başvurmuştu.

Başvurunun ardından, YÖK yapılacak işlem olmadığını savunarak, Hotar haricindeki isimler hakkındaki şikayetin ise üniversite rektörlüğüne başvurulması gerektiğini kaydetti.

Çelik, YÖK'ün bu kararını yargıya taşındı. Mahkeme, YÖK’ün kararını hukuka uyarlık olmadığını belirterek kaldırdı.

Çelik’in YÖK’e şikayetine ve içeriğine atıf yapılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Rektör hakkındaki şikayetlerin kurul tarafından incelenmesi gerekirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar hakkındaki şikayet üzerine davalı idarece herhangi bir inceleme yapılmaksızın davacının talebinin reddedilmesinde, bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır”

AKP'li rektör Hotar haricindeki isimlere de değinilen kararda, “şikayete konu suçlamaların ast ile üst tarafından birlikte işlendiğinin iddia edildiği, bu nedenle suçlamaların bütünlük arz ettiği, dolayısıyla Hotar hakkında yapılması gereken soruşturmaya diğer isimlerin de eklenmesi gerektiği” belirtildi.

