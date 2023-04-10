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AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı

AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu milletvekili aday listesine tepki göstererek istifa etti. Binicioğlu’nun istifa ederken kullandığı sözlerin Berat Albayrak’ın istifa ederken ki açıklamasıyla aynı olması dikkat çekti

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:20
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AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Berat Albayrak gibi istifa etti

AKP'de 'liste' depremi. İstifa etti. Flaş Berat Albayrak detayı
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Seçimlere çok az bir vakit kala partiler aday listelerini tamamladı ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirdi. Aday listelerinin YSK’ya bildirilmesinin ardından ittifaklarda da liste tartışmaları başladı.

AKP Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Binicioğlu, milletvekili listesine tepki olarak 4.5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

"AT İZİNİN İT İZİNE KARIŞTIĞI..."

Binicioğlu yaptığı açıklamada, "At izinin it izine karıştığı, hak ile batılı ayırt etmenin zorlaştığı bu çetin zamanda Reis’imizin samimiyetine inanarak dua eden her bir kardeşimizden Allah razı olsun" dedi.

Binicioğlu’nun bu sözleri Berat Albayrak’ın sözleri ile aynı olması da dikkatlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI YAPMIŞTI

Binicioğlu, istifasından bir gün önce sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım, milletvekili adaylarımız Ordu’dan olsun istiyoruz. Teşkilata sorulsun istiyoruz. Şimdi iki tane il dışı isim söyleniyor. Bunun örneğini geçen seçimde yaşadık. ’Gece saat 02.30’da aday olduğumu öğrendim’ diyenler, kendi şahsi oyu yüzde 1 bile olamaz. Size olan sevgimiz, davaya olan bağlılığımız asla değişmez. Vekil adaylarımız Ordulu ve Ordu’nun sorunlarını bilenler olsun” çağrısında bulunmuştu.

BERAT ALBAYRAK: AT İZİ İT İZİNE KARIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle Bakanlık görevini bıraktığını açıklamıştı.

Albayrak istifa ederken “At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda bizlerin samimiyetine inanarak dua eden her bir vatandaşımızdan Rabbim razı olsun. “ demişti.

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