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AKP’li Üsküdar Belediyesi su böreği ihalesini 9. kez bakın kime verdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi’nin 5 yılda 9 defa yaptığı su böreği alım ihalesini hep aynı firma kazandı. İhaleyi kazanan firmanın sahibi Hakkı Şanlı AKP’den 2015 seçiminde milletvekili adayı olmuştu. İhale sonrası belediye ile firma arasında 699 bin liralık sözleşme imzalandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 16:30
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AKP’li Üsküdar Belediyesi su böreği ihalesini 9. kez bakın kime verdi

AKP’li Üsküdar Belediyesi su böreği ihalesini 9. kez bakın kime verdi
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Üsküdar Belediyesi 2017 yılından beri olduğu gibi bu yıl da su böreği alımı için ihale açtı.

İhale kayıtlarına göre belediye 5 yılda 9 kez su böreği alımı ihalesi düzenledi. Su böreği alımı ihalelerini, bazen tatlı alımı ile birlikte yapan belediye, bu yıl su böreğinin yanına baklava alımını koydu. Yine ihale kayıtlarına göre 5 yılda 9 kez tekrarlanan ihale hep aynı firmaya verildi. Diğerlerinde olduğu gibi sonuncu ihaleyi de, Oviya Gıda Unlu Mamüller İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Belediye ile 669 bin TL’ye sözleşme imzalayan Oviya firması, şartnameye göre su böreği ve baklava siparişlerini 70 gün içinde teslim edecek.

AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

Oda TV’de yer alan habere göre, Oviya firmasını 2010 yılında 2 ortağı ile birlikte kuran Hakkı Şanlı, 2015 milletvekili seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı oldu. İstanbul 1. Bölgede 19. sıradan aday gösterilen Hakkı Şanlı milletvekili seçilemedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP İstanbul 1. Bölge’den 16 milletvekili çıkarmıştı. Oviya firması 2010 yılında kurulduğunda Kısıklı Alemdağ Caddesi üzerindeki küçük bir dükkanda faaliyete geçti. 2017 yılında ise Çamlıca Camii’ne yakın bir yerdeki çok daha büyük bir dükkana taşındı. AKP’li Şanlı’nın Oviya’dan başka iki firmada daha ortaklığı bulunuyor.

 

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Mehmet
1.12.2022 16:41
Allah Ak partili olunca yürü ya kulum demiş.Şimdi bu vatandaş ve türevleri 20 yıllık düzen değişssin istermi  
 
🤑🤑🤑🤑
1.12.2022 16:36
LEZZETLI İHALE  
 
vatandaş
1.12.2022 16:33
Belediye ihaleleri enteresan bir konu  
 
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