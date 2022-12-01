AKP’li Üsküdar Belediyesi su böreği ihalesini 9. kez bakın kime verdi

Üsküdar Belediyesi 2017 yılından beri olduğu gibi bu yıl da su böreği alımı için ihale açtı.

İhale kayıtlarına göre belediye 5 yılda 9 kez su böreği alımı ihalesi düzenledi. Su böreği alımı ihalelerini, bazen tatlı alımı ile birlikte yapan belediye, bu yıl su böreğinin yanına baklava alımını koydu. Yine ihale kayıtlarına göre 5 yılda 9 kez tekrarlanan ihale hep aynı firmaya verildi. Diğerlerinde olduğu gibi sonuncu ihaleyi de, Oviya Gıda Unlu Mamüller İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketi aldı. Belediye ile 669 bin TL’ye sözleşme imzalayan Oviya firması, şartnameye göre su böreği ve baklava siparişlerini 70 gün içinde teslim edecek.

AKP'DEN ADAY OLMUŞTU

Oda TV’de yer alan habere göre, Oviya firmasını 2010 yılında 2 ortağı ile birlikte kuran Hakkı Şanlı, 2015 milletvekili seçimlerinde AKP’den milletvekili adayı oldu. İstanbul 1. Bölgede 19. sıradan aday gösterilen Hakkı Şanlı milletvekili seçilemedi. 1 Kasım 2015 seçimlerinde AKP İstanbul 1. Bölge’den 16 milletvekili çıkarmıştı. Oviya firması 2010 yılında kurulduğunda Kısıklı Alemdağ Caddesi üzerindeki küçük bir dükkanda faaliyete geçti. 2017 yılında ise Çamlıca Camii’ne yakın bir yerdeki çok daha büyük bir dükkana taşındı. AKP’li Şanlı’nın Oviya’dan başka iki firmada daha ortaklığı bulunuyor.