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Eski AKP milletvekili olan rektör kız yurdu yapılması için bağışlanan araziyi satışa çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde skandal olay

Eski AKP milletvekili Dokuz Eylül Üniversitesi rektörü Fatma Seniha Nükhet Hotar, kız yurdu için bağışlanan araziyi satışa çıkardı. Haberi duyanlar "Bir daha kimse bağışta bulunmayacak" demekten kendini alamazken bağışçının oğlu konuştu. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:57
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nde skandal olay. Eski AKP milletvekili olan rektör kız yurdu yapılması için bağışlanan araziyi satışa çıkardı

Eski AKP milletvekili olan rektör kız yurdu yapılması için bağışlanan araziyi satışa çıkardı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde skandal olay
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Eski AKP milletvekili Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın rektörlüğünü yaptığı Dokuz Eylül Üniversitesi, kız öğrencilere yurt yapımı için bir hayırsever tarafından bağışlanan İzmir İnciraltı’ndaki 3 bin metrekarelik araziyi satışa çıkarmıştı.

Gazeteci Sedat Kaya'nın haberine göre; Arazinin satış ihalesi bugün (2 Aralık 2022) gerçekleştirilecekti ancak araziyi kız yurdu yapılması koşuluyla bağışlayan Ferhan Şahinci’nin Amerika’da yaşayan oğlu Erin Şahinci, satışın durdurulması için avukatı aracılığıyla başvuruda bulundu, dava açacaklarını bildirdi. 

Erin Şahinci’nin avukatı Şule Pınar Arık, İzmir Valiliği ve Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne gönderdiği yazıda, “Ferhan Şahinci 17.08.2020 tarihinde vefat etmiştir. Halen konu ile müvekkilin oğlu ve taşınmazın bağış yapıldığı tarihte 4’te 3 oranında hissedarı olan Erin Şahinci ilgilenmektedir. İlgili taşınmazın satılması amacıyla gerçekleştirilecek

02.12.2022 tarihli BAĞIŞLAMANIN AMACINA UYGUN OLMAYAN ihalenin iptali ile taşınmazın iadesi  yönünde dava açılacak olup, telafisi mümkün olmayan zararlar doğmaması için dava  neticesine kadar söz konusu ihalenin durdurulmasını istiyoruz” dedi.

Kız yurdu yapılması şartıyla bağışlanan ve satışa çıkarılan araziyle ilgili konuyu gündeme taşıyan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 2 Aralık günü gerçekleştirilecek ihalenin durdurulmasına yönelik gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. 

“BU SATIŞ HUKUKSUZDUR, KANUNSUZDUR”

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Fatma Seniha Nüket Hotar’a seslenen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Buradan çok açık ve net görülüyor ki Ferhan Şahinci’nin kız yurdu yapılması koşuluyla bağışladığı araziyi satmak isteyen Fatma Seniha Nüket Hotar, bağışçının şartını ve isteğini yok saymaktadır. Bu hukuken mümkün değildir. Ferhan Şahinci’nin oğlu Erin Şahinci de bu konuda gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Bugün yapılacak ihale hukuksuzdur. Bugün yapılacak ihale kanunsuzdur. O açıdan bir an önce bu ihalenin  durdurularak o araziye kız yurdu yapılması konusunda girişimlerde bulunması gerekmektedir. Yoksa Ferhan Şahinci’nin ruhu şad olmaz ve o arazi asla satılamaz” diye konuştu. 

“SATIŞ DERHAL DURDURULMALIDIR”

Satışı öğrenen Ferhan Şahin’in oğlu Erin Şahin’in bu hukuksuzluğa dur demek için  Amerika’dan olaya müdahale ettiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi:
“Dokuz Eylül Üniversitesi kız yurdu yapılması koşuluyla bağışlanan araziyi bugün (2  Aralık 2022, Cuma) satışa çıkarmak istiyor. Ancak bağışı yapan rahmetli Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci Amerika’dan bu olaya müdahale etti ve satışın durdurulmasını istedi. Bu arazinin şartlı olarak bağışlandığını 30.12.2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne kız yurdu yapılması şartıyla verilen arazinin kesinlikle satılamayacağını avukatı aracılığıyla bildirdi. Avukat Şule Pınar Arık bana gerekli müracaatı yaptıklarını ve bu konuda müdahil olduklarını vurguladı.

Ve 17 Ağustos 2020 tarihinde vefat eden Ferhan Şahinci’nin oğlu Eren Şahinci’nin, bu bağışın amacına uygun olarak kullanılmadığını, satışın iptali ve arsanın iadesi yönünde bir dava açacağını söyledi. Bu nedenle 2 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek satış ihalesinin durdurulması için İzmir Valiliğine ve Üniversiteye başvuruda bulundular. Bu satış derhal durdurulmalıdır."

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Yurttas
2.12.2022 14:27
Yerli ve Milli , bağışlanması, hibe edilmiş ulke dahil ne varsa satan savuran AKP zihniyetinden kurtulmak için bir kac ayımız kaldi  
 
Okulu bile , binası ile birlikte çaldilar. Ev yaptılar.
2.12.2022 14:14
Dedemiz Çocuklar okusun, okul yapılsın diye milli eğitim bakanlığına 1955 de arazi bağışladı. üzerinde de satılamaz kaydı var. tapuları saklayıp kadastroda (kaydı yok diyerek), okulu çaldılar.  
 
1950
2.12.2022 14:02
Sayın Rektörbağışçının isteğine onay vermiyorsanız almayın, emekli bir akademisyen olarak, profesörler başta olmak üzere akademisyenler midemi bulandırıyor, çok yazık  
 
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