AKP’li vekil adayı: Ekonomik kriz yok alım gücü çoğaldı krizi biraz da biz yapıyoruz

Halk TV’de yer alan habere göre, Kayseri'de yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Emine Timuçin, "Sahada vatandaşlar en çok ekonomiden bahsediyor. Asgari ücrette iyileştirmelerle birlikte bizler bir çaba içerisindeyiz. Bir kriz de yok aslında. Yurt dışından çok haberler geliyordur. Bulgaristan'dan vatandaşlarımız oradan gelip bizden alışveriş yapıyor. Benim yurt dışında çok çevrem var. Orada bulamayıp, hafta sonu Türkiye sınırlarına geçip alışverişlerini yapıyorlar." diye konuştu.



“TÜRK LİRASIYLA ALAKALI DEĞİL, BULGARİSTAN'DA ÜRÜN BULAMADIKLARI İÇİN GELİYORLAR”

Program sunucusu Tuba Çalapverdi'nin "Türk Lirası'nın biraz daha döviz karşısında yenilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum" sözlerine Timuçin, "Türk lirasıyla alakalı değil, orada raflarda ürün bulamamalarından kaynaklı." karşılığını verdi.

“EKONOMİK KRİZE GİRMİŞ BİR TÜRKİYE YOK”

Çalapverdi'nin "Bir vatandaş olarak 'ekonomik kriz yok' diyemiyorum" yanıtı üzerine Timuçin, "Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krize girmiş bir Türkiye yok. Ortada alım gücüyle alakalı marketlerdeki sürekli artışlarla ilgili sürekli bir denge kurmaya çalışılan bir sistem var. Biz aslında Türkiye olarak tüketiciler, üreticiler ve satıcılar arasındaki açık sürekli açılıyor." dedi.



“ASLINDA KRİZİ BİRAZ DA BİZ YAPIYORUZ”

"Hükümet olarak bunun üstüne gidip bu açığı kapatmaya çalışıyoruz" diyen Timuçin, "Aslında krizi biraz da biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı." ifadelerini kullandı.