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  • AKP'li vekil Kiler'e Halk Bankası'ndan büyük güzellik: 6 ay önce fahiş fiyata verdi, 6 ay sonra 51 milyon dolar kar etti

AKP'li vekil Kiler'e Halk Bankası'ndan büyük güzellik: 6 ay önce fahiş fiyata verdi, 6 ay sonra 51 milyon dolar kar etti

AKP Bitlis milletvekili Vahit Kiler'in yöneticisi olduğu Kiler GYO, Türkiye'nin en değerli caddesinde yükselen Sapphire adlı gökdelede yer alan AVM ve seyir terasını 905 milyon lira (48.3 milyon dolar) karşılığında Halkbank'tan geri satın aldı. AKP’li Kiler’in bu satıştan 51 milyon dolarlık kârı oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 13:22
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AKP'li vekil Kiler'e Halk Bankası'ndan 51 milyon dolarlık güzellik

AKP'li vekil Kiler'e Halk Bankası'ndan büyük güzellik: 6 ay önce fahiş fiyata verdi, 6 ay sonra 51 milyon dolar kar etti
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Avrupa’nın en yüksek rezidans binası olarak Türkiye'nin en değerli caddelerinden Eski Büyükdere Caddesi’nde bulunan Sapphire’de yer alan ticari üniteler el değiştirdi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, AKP’li Kiler’in bu satıştan 51 milyon dolarlık kârı nasıl elde ettiğini ortaya çıkardı.

Levent’te yer alan 247 gayrimenkul, Halkbank tarafından AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in şirketi Kiler GYO’ya 905 milyon liraya (yani 48,3 milyon dolara) geri satıldı.

Kiler GYO’nun Kamuyu Aydıntlatma Platformu’na açıklamasında, “Türkiye Halk Bankası A.Ş.'nin sahip olduğu “İstanbul Sapphire” adıyla maruf Alışveriş Merkezi ve Seyir Terası'na ait 146 adet gayrimenkul Şirketimiz tarafından 760.000.000 TL'ye ve 101 adet gayrimenkul 145.000.000 TL'ye Ana Ortağımız Kiler Holding Grup firması KBC Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından olmak üzere (247 bağımsız bölüm) tamamı 905.000.000 TL'ye satın alınmasına ilişkin Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

KİLER’İN BANKA BORÇLARI NEDENİYLE HALKBANK’A GEÇMİŞTİ

2006 yılında temeli atılan ve yapımı 2011 yılında tamamlanan Sapphire'de tüm rezidanslar satılmıştı. Sapphire AVM ve Seyir Terası Kiler GYO'nun elinde bulunurken, banka borçları nedeniyle Halkbank’a geçmişti.

İstanbul’un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre anten yüksekliği ile Avrupa'nın (Moskova hariç) en yüksek residence binası durumunda.

Konut, avm, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olan Sapphire 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.

Satışın ardından, “51 milyon dolar nereye gitti?” diye soran Deniz Zeyrek, söz konusu satışa ilişkin, “Merak edip geçmişe doğru bir araştırma yaptım. Şirket, 30 Haziran 2019'da Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği raporda, Sapphire AVM ve Seyir Terasının değerini yaklaşık 690 milyon lira olarak ifade etmiş. O günkü karşılığı 119,2 milyon dolar.” diye yazdı.

Aynı şirket, borçlarını ödeyemeyip dara düştüğünde, finansman yükünü azaltmak için Sapphire AVM ve Seyir Terasını ucuza satmak zorunda kaldığını belirten Zeyrek, şöyle devam etti:

Ocak 2020'de KAP'a yapılan açıklamada, bu satışla 583.019.301,86 TL'lik finansman yükünün tasfiye edildiği vurgulanmış. O günün kuruyla tasfiye edlien miktar 99,3 milyon dolar. Rakamlar ilginç değil mi? 30 Haziran 2019'da 119,2 milyon dolar değer biçilen bir gayrimenkul var. Altı ay sonra “kelepir” olarak 99,3 milyon dolarlık finansman yüküne karşılık kamu bankasına devrediliyor.

Sonra aynı gayrmenkul, aynı şirket tarafından 48,3 milyon dolara geri alınmış oluyor. Basit br soru: Aradaki 51 milyon dolar nereye gitti?”

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Hasan Gül
11.01.2023 14:15
Kullar kesin buna da kulp bulur. E boşuna söylememişler minareyi çalan kılıfı hazırlar diye. İyi ki Kuran ı Kerim de son peygamberin Hz . Muhammed olduğu yazılı.  
 
Hasan Gül
11.01.2023 14:12
Diyanet e sorsalar dı Alacakları cevap. Allah CC istedi istemeseydi olmazdı.İyi de Allah CC size devletin parasını hortumlatınmı dedi.  
 
ALLAH BELANIZI VERİR
11.01.2023 13:37
akp sempatizanları sizler yoklukta debelenin emi bak sana daha neler yapacak bunlar bizden beter olun beyni yanıklar topluluğu ülkeyi yediler hala ne beklersin bu fırıldak din tacirlerinden.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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