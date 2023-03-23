﻿AKP'li Yavuz'dan Bakanların aday olmasına ilişkin açıklama

AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Seçim takviminin çok hızlı bir şekilde olduğunu belirten Yavuz, "Biz de bu takvimin gördüğü iş ve işlevleri gerçekleştirmek için hummalı bir çalışmanın içerisindeyiz. İttifak protokolü 3 parti imzasıyla yarın teslim edilecek. İttifak Protokolünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'a gitmeden önce imzaladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de imzaladı. İttifak Protokolü hazır. İnşallah yarın teslim edilecek" diye konuştu.

AKP 'ye aday adaylık başvurularının dün akşam sona erdiğini hatırlatan Yavuz, "Cumartesi günü yapılacak temayül yoklamasında görevli olan başkan ve üyelerimizle toplandık. Oylarımızı delegeler elektronik ortamda gerçekleştirecek. AK Parti'ye müracaat eden aday adaylık başvuruları 6 bin 25'tir. Temayül yoklamasının hemen ardından pazartesi günü alt komisyonlar başlayarak mülakata tabi tutuyoruz. 14 ayrı oluşturulan komisyon marifetiyle 1 mülakat süreci işleteceğiz. Alt komisyonlar bu süreci tamamlayacak. Üst komisyon çalışmaya başlayacak. Üst komisyona sıra geldiğinde anketler yapılmış oluyor. Temayül yoklaması gerçekleşmiş oluyor. Bütün bu çalışmalar bitmiş olacak ve üst komisyon şeklini vermiş olacak. Nisan'ın 2 ya da 3'ünden başlayarak 9 Nisan'a kadarda hummalı bir çalışma içerisinde YSK'ya milletvekili aday listeleri teslim edilmiş olur. Biz de 9 Nisan'a ilişkin hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanların adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Yavuz şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlarımız Genel Merkezimize hemen hemen gelir. Sadece adaylık için değil bu durum. Bakanlarımızın milletvekilliği olup olmamasında partimizin bir bakış açısı var. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bakanlarımızın olduğu listeler oluşacak gibi duruyor. Bizim sistemimize, anayasal ve yasal sisteme göre bakanlarımızın istifa etmesi gerekmiyor. Hiçbir bakanın istifasına gerek olmadan arzu ederlerse aday olabilirler. Hangi ile aday olacak gibi konular Sayın Cumhurbaşkanımızın bileceği konulardır."

"Seçim beyannamemiz bitmek üzere ve hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz"

Seçim beyannamesinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yavuz, "Yarın başka bir deprem bölgesine gidecek Sayın Cumhurbaşkanımız. Partililerimiz o bölgede olacak. Mitingler geri çekildi. Seçim beyannamemiz bitmek üzere ve hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda ise cumhurbaşkanımıza arz edileceğini düşünüyorum. Seçim beyannamesi ne zaman deklare edileceğine dair net bir tarih henüz belirlenmedi" dedi.

Aday aday sayısı 6 bin 25

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı için toplam müracaat sayısı 6 bin 25 oldu. Adayların, bin 176'sı kadın, 4 bin 849'u erkek olurken, 18-30 yaş arası adaylardan oluşan genç kadın aday sayısı 159, genç erkek sayısı 403 olarak gerçekleşti. Aday adaylarının eğitim düzeyine göre dağılımında ise doktora eğitimini tamamlamış aday sayısı 289, yüksek lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 1184, lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 2 bin 684, ön lisans eğitimini tamamlamış aday sayısı 470, lise eğitimini tamamlamış aday sayısı 1056, ortaöğretim eğitimini tamamlamış aday sayısı 342 olarak gerçekleşti.

Milletvekili aday adaylarının bölgelere göre dağılımında ise, Marmara Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 2003, Ege Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 478, Akdeniz Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 619, İç Anadolu Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 1053, Karadeniz Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 594, Doğu Anadolu Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 517, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden başvuru yapan aday adayı sayısı 761 olarak gerçekleşti.