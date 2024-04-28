Icardi ve Muslera Erden Timur'a mesaj yolladı

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu ve açıklamalar yaptı.

Erden Timur'un katıldığı yayında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve file bekçisi Fernando Muslera, Timur'a mesaj yolladı.

Timur hakkındaki görüşleri yer alan videoda Icardi, "Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

MUSLERA'NIN SÖZLERİ

Fernando Muslera ise Erden Timur ile ilgili, "Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz." dedi.