Icardi ve Muslera Erden Timur'a mesaj yolladı

Kaynak: Haber Merkezi
Icardi ve Muslera Erden Timur'a mesaj yolladı
Galatasaraylı futbolcular Mauro Icardi ve Fernando Muslera, Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile ilgili bir video gönderdi.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu ve açıklamalar yaptı.

Erden Timur'un katıldığı yayında, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve file bekçisi Fernando Muslera, Timur'a mesaj yolladı.

Timur hakkındaki görüşleri yer alan videoda Icardi, "Öncelikle selamlarımı göndermek ve teşekkürlerimi iletmek isterim. Benim, ailem ve bu büyük kulüp Galatasaray için yaptığın her şeyden dolayı teşekkürler. Ben Türkiye'ye gelirken bana inanan ilk kişi sendin ve bugüne kadar beraber kazandığımız her şeyi sana borçluyum. Geçen sene hedefimize ulaştık ve şampiyon olduk. Bu sene de umarım bunu tekrarlayacağız." ifadelerini kullandı.

MUSLERA'NIN SÖZLERİ
Fernando Muslera ise Erden Timur ile ilgili, "Galatasaray'daki 13 yılımda birçok insanla tanıştım. Benim için çok önemli insanlar. Beraber geçirdiğimiz bu 2 senede benimle, ailemle, kulüple harika bir ilişki kurdun. Bunun için hepimiz çok müteşekkiriz. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya devam etmeyi diliyoruz." dedi.

İlgili Haberler
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu
Bisiklet Turu'nu kazanan isim belli oldu
Ersan Ercan meydan okudu
Ersan Ercan meydan okudu
Fenerbahçe'nin eski yıldızı maç başı 400 TL kazanıyor
Bülent Uygun el sıkıştı
Fenerbahçe darmaduman
Porto'nun yeni başkanı belli oldu
Porto'nun yeni başkanı belli oldu
Mertens Adana dönüşü kaza geçirdi
Ahmet Çakar için şike suçlaması
Messi şov yaptı Inter Miami farka koştu
Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceği maçı açıkladı
Son Haberler
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı Magazin
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı Gündem
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi Spor
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı Spor
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi Ekonomi
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu Ekonomi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu