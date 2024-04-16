AKP'li Yeliz benzinin 45 TL olmasını ve Orta Doğu'daki durumu CHP'ye bağladı. İsim vermeden Kurtuluş Savaşı kahramanlarına 'hain' dedi

Benzin fiyatlarının 45 lira olmasına ve doğal gaz zamlarına sert tepki gösteren AKP’li Ahmet Hamdi Çamlı, bu durumdan muhalefet partisini sorumlu tuttu.

“Bu zamların arkasında siz varsınız!” diye seslenen Çamlı'nın ifadeleri tepki çekti.

Ahmet Hamdi Çamlı'nın Akit TV'deki ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Benzin ve doğal gaz fiyatlarının yüksekliğini kabul eden Çamlı, tüm sorumluluğu muhalefet partisine yükledi.

Sadece ekonomik zamlarla değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki karışıklıklarla ilgili olarak da muhalefeti suçladı.

Çamlı'nın konuşması şöyleydi:

“Bir zamanlar, 'Evet, zamlar gerçekleşiyor. Kabul ediyoruz, hükümet biziz. Ancak neden bu zamlarda muhalefetin rolünü konuşmuyoruz?' demiştim. Herkes üzerime geldi, 'Muhalefet yaptı!' diye. Liderleri ne dedi? 'Bu zamların arkasında siz varsınız!' O dönemde görevdeydi ve önemli bir koltukta oturuyordu. Hatta 'Ahmet Hamdi Çamlı zamların sorumlusunu buldu' dedi. Düşünün, bu durumun arkasında siz varsınız. Orta Doğu'nun bu duruma gelmesinde, bölgedeki ülkelerin karışıklığında sizin payınız var.”

“HER ZAMDA SİZİN DE PAYINIZ VAR.”

“Evet, her zamda sizin de payınız var. Neden mi? Çünkü bu toprakları siz verdiniz. Ülkeyi yönetemediniz. Fitne ve fesat dolu düşünceleriniz, siyonizm ve masonluktan beslenen zihniyetiniz, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına neden olan aynı zihniyettir. O yıkımdan sonra, doğal gaz ve petrol kaynaklarımız elden çıktı. Şimdi bu zamlar konuşulmayacak mı? Bu konuyu dile getirmek isteyenlerin ağzını mı kapatacağız?”

“45 LİRAYA BENZİN ALIR MIYDIK?”

“Bazıları 'Buna ne gerek vardı?' diyor. Peki, bugün doğal gaz ve petrol fiyatları neden bu kadar yüksek? Eğer bu toprakların eski sahipleri ihanet etmemiş olsaydı, Musul ve Kerkük gibi yerlerdeki doğal gaz kaynakları hala bizim olsaydı, acaba bugün benzin için 45 lira öder miydik?”