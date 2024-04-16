CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü

Kaynak: AA
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü
Yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Abdurrahman Tutdere, Burcu Köksal, Hasan Baltacı ile Ahmet Önal'ın milletvekilliği düştü.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, milletvekilleri Tutdere, Köksal, Baltacı ve Önal'ın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilerek mazbatalarını aldıklarını hatırlattı. Önder, 4 milletvekilinin, Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 17. maddesi gereğince TBMM Başkanlığına sundukları yazıyı okuttu.

tbmm1.jpgTUTDERE, KÖKSAL, BALTACI VE ÖNAL'IN MİLLETVEKİLLİĞİ SONA ERDİ

Yerel seçimlerde Adıyaman Belediye Başkanı seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Belediye Başkanı seçilen CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Meclise sundukları yazıyla belediye başkanlığını tercih ettiklerini açıkladılar.

MECLİS BAŞKANVEKİLİ ÖNDER'DEN AÇIKLAMA

Önder, "Bu tercih sonucunda Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal'ın TBMM üyelikleri, belediye başkanlığını tercih ederek göreve başladıkları tarihler itibarıyla daha önceki uygulamalara da uygun olarak kendiliğinden sona ermiş bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

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