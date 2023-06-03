AKP'liden satılık Ferrari. Vergi kurnazlığıyla Ferrari'yi çok ucuza almıştı

Halktv'den Bora Erdin'in özel haberine göre, Sakarya’dan AKP Milletvekili olan eski milli sporcu Kenan Sofuoğlu bu dönem milletvekili adayı gösterilmedi. Önceki dönemde milletvekili olduğunda mazbatasını Ferrari’si ile almaya giden Sofuoğlu eleştirilerin hedefi olmuştu.

Sofuoğlu 2021 yılında dünyadaki en hızlı Ferrari olarak bilinen markanın SF90 modelini satın almıştı. Araç satın aldığını yıl euro 10,50 TL civarında işlem görüyordu. Aracın yurtdışı fiyatı ise 680 bin euroydu. 2021 yılında Sofuoğlu’nun satın aldığı Ferrari 7,1 milyon TL yapıyordu.

Sofuoğlu, araçlarında Türkiye'ye geçici olarak tetkik, tahsil ve çalışma amacıyla gelmiş olanların araçlarına tahsis edilen MA ile başlayıp MZ ile biten plaka harf gruplarını kullandığı için araçlarına vergi ödemiyor.

5'TE BİR FİYATINA BİNDİ

Hal böyle olunca lüks spor arabalar neredeyse 5’te 1 fiyatına biniyor. Bu araç da yine “M” serisi ile başlayan plaka ile tescillendi. 24 Mayıs’ta satışa çıkan Ferrari için istenen bedel 10 milyon 650 bin TL oldu.

Lüks spor otomobilin satış açıklamasında; “Ferrari SF90 Stradale Carbon Lift Yabancıdan Yabancıya Satış” ifadesi yer aldı. Aracın Türkiye’deki vergiler dahil fiyatı ise 45 milyon TL’nin üzerinde...

Araç Türkiye’de tescil edilmiş olsaydı üzerine gümrük vergisi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi eklenecekti. Bu üç kalem verginin toplam değeri ise 35 milyon TL’nin üzerinde olacaktı. 35 milyon TL, 8 bin 506 TL olan güncel 4 bin 114 asgari ücret denk geliyor. Aracın sadece vergisi ile fiyatı 1 milyon TL olarak açıklanan 35 adet TOGG alınabiliyor.

Araç sahiplerinden yılda iki defa tahsil edilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) bu yıl yeniden değerleme oranı ile yüzde 122,5 oranında arttı. Sofuoğlu’nun aracı misafir yabancı statüsünde olduğu için MTV’den muaf ancak araç bu imtiyaza sahip olmasaydı 2023 yılı ocak ve temmuz MTV döneminde toplam 101 bin 152 TL ödeme yapması gerekecekti.

KDV, ÖTV, GÜMRÜK VERGİSİ ÖDEMEDİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, fakat Türkiye’de sigortalı bir işte çalışan yabancılar ya da mavi kart sahibi kişiler, yurt dışından geçici ithal yöntemiyle istedikleri aracı Türkiye’ye getirebiliyor. MA MZ plakalı araçlardan ise KDV, ÖTV ve gümrük vergisi alınmıyor.

AKP Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu, dünyanın en hızlı olarak bilinen SF90 model Ferrari marka aracı bu yöntemle almıştı. Yurt dışında ortalama fiyatı 680 bin Euro olan Ferrari marka aracı Sofuoğlu’nun eşi Julia Looman Sofuoğlu üzerine aldı.

Lüks araç ‘MA-MZ harf grubuna'' tescil edildi yani misafir araç statüsünde… Sofuoğlu''nun lüks aracına ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) ödememek için bu yöntemi izlediği belirtiliyor. AKP’li Sofuoğlu’ Bu sayede milyonlarca lira vergi ödemekten de kurtulmuştu.

Yurt dışından gelen MA, MZ plakalı araçlara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından, Türkiye’de ikamet ettikleri ve çalıştıkları sürece ve 4458 sayılı gümrük kanunu uyarınca misafir araç kapsamında bulundukları ilin plaka numarası ile başlayan, geçici bir plaka veriliyor. MA MZ plakalı araca sahip olan kişi, aracın satışını yapana kadar veya tekrar yurt dışına dönene plakayı kullanmaya devam ediyor.

MA MZ plakaya sahip olan kişi, mutlaka o aracın sahibi olmak zorundadır. Yani, aracı kullanan kişi kim ise ruhsatta da onun ismi yazmalıdır. Bununla birlikte, devlet tarafından belirlenen ve aracın değeri kadar olan miktardaki teminatı, Turing kurumuna ödemesi gerekmektedir. Bu miktar, banka teminat mektubu veya nakit şeklinde olabiliyor.

ARACIN DETAYLARI:

Yıl: 2021

Yakıt: Hybrid

Vites: Otomatik

KM: 6.554

Kasa Tipi: Coupe

Motor Gücü: 769 hp

Motor Hacmi: 3990 cc

Çekiş: Arkadan İtiş

Renk: Kırmızı

Garanti: Evet

Ağır Hasar Kayıtlı: Hayır